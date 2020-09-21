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Как выбрать тотем по дате рождения

21.09.2020

Что такое тотем? Как выбрать тотемное животное-талисман по знаку зодиака? А также какой из тотемов подойдет вам по дате рождения, вы узнаете в нашем материале! 

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Тотем – это животное-покровитель, которое считается основателем племени, рода, семьи. Соответственно, изображения и фигурки этих животных призваны защищать и оберегать. В этом смысле тотем похож на талисман. У каждого знака зодиака есть свой тотем. Подробнее об этом рассказал экстрасенс Хаял Алекперов.

Сова

Этот тотем подходит Весам. Натура знака, которому принадлежит этот тотем, весьма мнительна и нерешительна. А все потому, что к любому вопросу они подходят с глубокими размышлениями. Поверхностное суждение о людях и событиях не в их стиле. Им как нельзя лучше подойдет статуэтка совы. Эта птица олицетворяет мудрость и душевную глубину. Статуэтка совы принесет «подопечному» удачу и умение быстро принимать решения.

Дельфин

Это тотем Скорпионов. Он принадлежит знаку, характер которого достаточно осторожный и замкнутый. А вот статуэтка дельфина добавит оптимизма и уверенности. Это животное олицетворяет скорость, осторожность и незаурядный интеллект.

Павлин

Это тотем Львов. Эта птица – символ красоты, привлекательности и роскоши.  Именно поэтому она подходит знаку, которому это очень близко. Люди, родившиеся под таким знаком, не могут жить без похвалы и признания собственных заслуг. Этот тотем принесет им удачу и процветание в бизнесе, привлечет любовь в их жизнь.

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Волк

Это тотем Дев. Как и это животное, представители данного знака очень верны и преданны, прекрасно уживаются в коллективе, но уверенно чувствуют себя и в одиночку. При этом семья – большая ценность для этого знака. А потому статуэтка волка подарит им семейное счастье и успех в начинаниях.

Лебедь

Это тотем Водолеев. В сфере личных отношений представители этого знака, подобно лебедям, очень верны и всегда являются примерными семьянинами. Эта птица – символ благородства и верности. Она принесет вспыльчивому и эмоциональному знаку душевное равновесие и привлечет удачу в личной жизни.

Орел

Это тотем Близнецов. Они часто распыляются на ненужные задачи, в то время как главные дела остаются вне их внимания. А потому изображение или статуэтка орла станет их верным помощником. Добавит Близнецам целеустремленности, взвешенности и душевной гармонии.

Крокодил

Это тотем Раков. Это животное – олицетворение мифического дракона. В нем уживаются мощь, величественное спокойствие и хитрость. Эти качества присущи и представителям созвездия, чьим тотемом он является. Фигурка этого животного привлекает к ним достаток и успехи в профессиональной сфере.

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Черепаха

Это тотем Рыб. Стеснительным и мечтательным Рыбам добавит уверенности в себе фигурка черепахи. Это животное олицетворяет мудрость, спокойствие и долголетие. Статуэтка черепахи притягивает к Рыбам удачу, помогает стать целеустремленнее и выносливее.

Медведь

Это тотем Овнов. Медведь – символ добродушия, силы и хитрости. Его «подопечные» – огненные и вспыльчивые натуры. Они быстро увлекаются новыми идеями, но быстро могут и бросать начатое дело, если оно им наскучит. Эту ситуацию поможет исправить статуэтка медведя. Фигурка этого животного добавит спокойствия, веры в свои силы и умения доводить начатые дела до конца.

Гепард

Фигурка гепарда прекрасно подходит Стрельцам. Представители данного знака, как и эти величественные кошки, всегда решительны и целеустремлены. Их девиз: куй железо пока горячо. Но для Стрельцов нет большей потери, чем потеря лидерской позиции в любой жизненной сфере. В этом плане статуэтка гепарда добавит Стрельцам уверенности, сил и выдержки.

Слон

Это тотем Козерога. Слон – символ мудрости и величия. Знак зодиака, которому он принадлежит, сложно назвать баловнем судьбы. Они всегда достигают поставленных целей благодаря упорству и недюжинной силе духа. Именно поэтому тотемом представителей этого знака является слон. Фигурка слона поможет стать удачливее и в карьере, и в личной жизни.

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Тигр

Это тотем Тельцов. Целеустремленным Тельцам достигать новых вершин и концентрировать свои силы на главных задачах поможет статуэтка тигра. Это животное является символом мужественности и недюжинной силы. Фигурка тигра поможет стать внимательнее и осторожнее. Ведь Тельцы по природе своей немного рассеянны и чрезмерно доверчивы.

Video: Как выбрать тотем по дате рождения

Хотите узнать, какой ваш тотем по знаку зодиака? Экстрасенс Хаял Алекперов рассказал, как выбрать тотем по дате рождения

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