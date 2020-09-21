Що таке тотем? Як вибрати тотемну тварину-талісман за знаком зодіаку? А також який із тотемів підійде вам за датою народження, ви дізнаєтеся в нашому матеріалі!

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Тотем – це тварина-покровитель, яка вважається засновником племені, роду, сім’ї. Відповідно, зображення і фігурки цих тварин покликані захищати та оберігати. У цьому сенсі тотем схожий на талісман. У кожного знака зодіаку є свій тотем. Детальніше про це розповів екстрасенс Хаял Алекперов.

Сова

Цей тотем підходить Терезам. Натура знака, якому належить цей тотем, досить недовірлива і нерішуча. А все тому, що представники Терезів підходять до будь-якого питання з глибокими роздумами. Поверхове судження про людей і події не в їхньому стилі. Їм якнайкраще підійде статуетка сови. Цей птах уособлює мудрість і душевну глибину. Статуетка сови принесе «підопічному» удачу і вміння швидко приймати рішення.

Дельфін

Це тотем Скорпіонів. Він належить знаку, представники якого досить обережні і замкнуті. А ось статуетка дельфіна додасть оптимізму і впевненості. Ця тварина уособлює швидкість, обережність і неабиякий інтелект.

Павич

Це тотем Левів. Цей птах – символ краси, привабливості та розкоші. Саме тому він підходить знаку, яким це дуже близьке. Люди, які народилися під цим знаком, не можуть жити без похвали і визнання власних заслуг. Цей тотем принесе їм удачу і процвітання в бізнесі, приверне любов в їхнє життя.

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Вовк

Це тотем Дів. Як і ця тварина, представники знаку дуже вірні і віддані, чудово уживаються в колективі, але впевнено почувають себе і поодинці. При цьому сім’я – велика цінність для цього знака. А тому статуетка вовка подарує їм сімейне щастя і успіх у починаннях.

Лебідь

Це тотем Водоліїв. У сфері особистих стосунків представники цього знака, подібно лебедям, дуже вірні і завжди є зразковими сім’янинами. Цей птах – символ шляхетності й вірності. Він принесе запальному й емоційному знаку душевну рівновагу і приверне удачу в особисте життя.

Орел

Це тотем Близнюків. Вони часто розпорошуються на непотрібні завдання, тоді як головні справи залишаються поза їхньою увагою. А тому зображення або статуетка орла стане їхнім вірним помічником. Додасть Близнюкам цілеспрямованості, виваженості та душевної гармонії.

Крокодил

Це тотем Раків. Ця тварина – уособлення міфічного дракона. У ньому уживаються міць, величний спокій і хитрість. Ці риси притаманні і представникам сузір’я, чиїм тотемом він є. Фігурка цієї тварини привертає до них достаток і успіхи в професійній сфері.

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Черепаха

Це тотем Риб. Сором’язливим і мрійливим Рибам додасть впевненості в собі фігурка черепахи. Ця тварина уособлює мудрість, спокій і довголіття. Статуетка черепахи притягує до Риб удачу, допомагає стати цілеспрямованими і витривалішими.

Ведмідь

Це тотем Овнів. Ведмідь – символ добродушності, сили і хитрості. Його «підопічні» – запальні натури. Вони швидко захоплюються новими ідеями, але швидко можуть і кидати розпочату справу, якщо вона їм набридне. Цю ситуацію допоможе виправити статуетка ведмедя. Фігурка цієї тварини додасть спокою, віри в свої сили і вміння доводити розпочаті справи до кінця.

Гепард

Фігурка гепарда чудово підходить Стрільцям. Представники цього знака, як і ці величні кішки, завжди рішучі і цілеспрямовані. Їхній девіз: куй залізо поки гаряче. Але для Стрільців немає більшої втрати, ніж втрата лідерської позиції в будь-якій життєвій сфері. Тут статуетка гепарда додасть Стрільцям впевненості, сил і витримки.

Слон

Це тотем Козерога. Слон – символ мудрості і величі. Знак зодіаку, якому він належить, складно назвати улюбленцем долі. Вони завжди досягають поставлених цілей завдяки завзятості і незвичайній силі духу. Саме тому тотемом представників цього знаку є слон. Фігурка слона допоможе стати більш вдалим і в кар’єрі, і в особистому житті.

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Тигр

Це тотем Тельців. Цілеспрямованим Тельцям досягати нових вершин і концентрувати свої сили на головних завданнях допоможе статуетка тигра. Ця тварина є символом мужності і незвичайної сили. Фігурка тигра допоможе стати уважнішим й обережнішим. Адже Тельці за своєю природою трохи неуважні і надмірно довірливі.

Video: Як вибрати тотем за датою народження Хочете дізнатися, який ваш тотем за знаком зодіаку? Екстрасенс Хаял Алекперов розповів, як вибрати тотем за датою народження