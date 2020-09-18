Ваше чадо не хочет просыпаться, и вам каждое утро приходится стягивать его с кровати? Наш эксперт Анна Кушнерук расскажет, как сделать пробуждение ребенка легким и превратить утренний подъем в приятный ритуал. Читайте подробнее.

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Осенью и зимой дети чаще просыпаются в плохом настроении. Причина – несоответствие светового дня активному периоду ребенка. Но от того, как именно ребенок проснется утром, зависит не только как пройдет его день, какой будет успеваемость в школе, но и самое главное – общее состояние здоровья.

Как правильно будить?

Всем известный факт, что сон – это процесс торможения, который распространяется на кору и подкорковые центры головного мозга человека. Во время сна снижается обмен веществ, температура тела; уменьшается объем циркулирующей крови, мышцы расслабляются, дыхание становится поверхностным и редким.

Между сном и бодрствованием есть еще и промежуточное, так называемое просоночное состояние. После сна человеческому мозгу требуется время для полного пробуждения и включения в работу. В просоночном состоянии человек уже может слышать некоторые негромкие звуки, однако снижен объем кратковременной памяти и человек еще не может активно действовать. Поэтому пробуждение должно быть медленным и спокойным, а все звуки и действия окружающих – мягкими и ласковыми. Это просоночное состояние как у ребенка, так и у взрослого человека длится минимум 5 минут.

Ежедневное резкое поднятие ребенка может нанести вред его нервной системе. Особенно неприемлемо будить ребенка резким командным голосом или криком, громкой музыкой. Такое поведение родителей повышает утомляемость ребенка, снижает даже успеваемость в школе.

Проблемы в школе

Иногда причиной долгого и сложного пробуждения может быть совсем не просоночное состояния, а, например, проблемы в школе. Ребенок просто пытается спрятаться от них дома, не желая вставать с постели. Поэтому родители должны постараться разобраться во всех нюансах. И если окажется, что никаких конфликтов у ребенка в школе нет, то просто дайте ему время привыкнуть к режиму.

Включайте свет постепенно

Категорически запрещено будить ребенка, резко включая яркий свет. Такое ежедневное пробуждение оставит отпечаток на нервной системе вашего ребенка. Сам яркий свет ничего плохого в себе не несет. Он подавляет выработку гормона сна — мелатонина — и стимулирует синтез серотонина — гормона счастья. Но если его включать резко, то мозг не успевает осознать, когда успел произойти «рассвет». Соответственно, начинает паниковать, чаще бьется сердце и истощается нервная система. На протяжении всего дня у ребенка будет плохое настроение и раздражительность. Нужно включить сначала бра или настольную лампу, а через некоторое время — более яркий свет. Так мы сымитируем восход солнца в отдельно взятой комнате. И для ребенка свет будет не стрессом, а естественным явлением.

Резкие звуки

Некоторые родители будят детей, крича из другой комнаты. Этого делать нельзя ни в коем случае! Как и не стоит создавать идеальную тишину до самого пробуждения. За минут 10—15 ребенок должен слышать присутствие взрослых. Нужно зайти в комнату ребенка, открыть шторы. Ваши шаги и негромкие разговоры в соседней комнате помогут ему проснуться вовремя.

Очень полезным и эффективным методом является детский будильник! Научите ребенка самостоятельно наводить его с вечера. И пусть школьник сам выберет приспособление, которое нравится именно ему!

Приятное пробуждение

Очень важно создать определённый ритуал пробуждения, чтобы у ребенка выработался рефлекс приятного пробуждения. Отличными помощниками для взрослых утром выступают домашние животные. Например, вы можете запустить его утром к ребенку в комнату котенка, который запрыгнет на кровать, начнет мурчать и ласкаться. Ребенок практически моментально проснется.

А если кот еще и ярко-рыжего цвета, то пробуждение у ребенка пройдет еще быстрее. А все потому, что яркий желтый или оранжевый цвет усиливает приток кислорода в мозг и повышает его активность, активизирует выработку гормонов эндорфинов и заряжают организм энергией и бодростью. Символически это цвет солнца, тепла, лета. Он часто ассоциируется с весельем, развлечениями и праздниками. Поэтому самые первые эмоции при виде желтого – это радость, он бодрит, веселит и стимулирует активность организма. Благодаря ему ускоряются все функции жизнедеятельности: повышается кровяное давления, активизируются пищеварительные и эндокринные системы. Он способствует повышению работоспособности.

Как альтернативу вы можете также поместите возле кровати ребенка какой-нибудь предмет желтого или оранжевого цвета (яркую игрушку, блюдо с мандаринами, красочное панно), чтобы при пробуждении он увидел его в первую очередь, когда откроет глазки.

Массаж и завтрак

Массаж – также чудодейственное средство при пробуждении и детей, и взрослых. Он улучшает кровообращение человека. Хорошо еще массировать рефлексогенные зоны ушка, расположенные на мочке, что будет способствовать циркуляции крови и приливу энергии. Также отличным стимулом поднятия с постели является завтрак. Немного сладкого и вкусненького не помешает — диетологи из Тель-Авива рекомендуют сладкое именно на завтрак! Глюкоза, поступившая в организм утром, обеспечивает продуктивную работу мозга целый день.

Научите потягиваться!

Чтобы день прошел удачно и ребёнок чувствовал себя утром бодро, полезно еще научить его в постели несколько раз потянуться. А для активизации сердечно-сосудистой и дыхательной систем надо лёжа на спине сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Деткам очень нравится делать это в игровой форме.

И самый веселый совет: надувать воздушные шарики! Каждый день надуваем по одному шарику и вешаем его в комнате. Также при помощи шариков можно считать, сколько дней осталось до выходных. Считаете, сколько шариков уже успели надуть. Это очень поднимает настроение!

Так что создайте приятный ритуал ежедневного пробуждения вашему ребенку, и тогда не только утро у него всегда будет начинаться с улыбки!

Video: Как сделать пробуждение ребенка приятным: советы Анны Кушнерук Как будить ребенка: психолог Анна Кушнерук расскажет, как будить ребенка, разобраться, почему он не хочет вставать, и превратить утренний подъем в приятный ритуал