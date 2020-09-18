Як зробити пробудження дитини приємним: поради Анни Кушнерук

Ваше чадо не хоче прокидатися, і вам щоранку доводиться стягувати його з ліжка? Наш експерт Анна Кушнерук розповість, як зробити пробудження дитини легким і перетворити ранковий підйом на приємний ритуал. Читайте докладніше.

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Восени і взимку діти частіше прокидаються в поганому настрої. Причина – невідповідність світлового дня активному періоду дитини. Але від того, як саме дитина прокинеться вранці, залежить не лише як пройде його день, якою буде успішність у школі, а й найголовніше – загальний стан здоров’я.

Як правильно будити?

Всім відомий факт, що сон – це процес гальмування, який поширюється на кору і підкіркові центри головного мозку людини. Під час сну знижується обмін речовин, температура тіла; зменшується об’єм циркулюючої крові, м’язи розслабляються, дихання стає поверхневим і рідкісним.

Між сном і неспанням є ще й проміжний, так званий просоночний стан. Після сну людському мозку потрібен час для повного пробудження і включення в роботу. У просоночному стані людина вже може чути деякі неголосні звуки, однак знижений обсяг короткочасної пам’яті і людина ще не може активно діяти. Тому пробудження повинно бути повільним і спокійним, а всі звуки і дії оточуючих – м’якими і лагідними. Цей просоночний стан як у дитини, так і у дорослої людини триває мінімум 5 хвилин.

Щоденне різке підняття дитини може завдати шкоди її нервовій системі. Особливо неприйнятно будити дитину різким командним голосом або криком, гучною музикою. Така поведінка батьків підвищує стомлюваність дитини, знижує навіть успішність в школі.

Проблеми в школі

Іноді причиною довгого і складного пробудження може бути зовсім не просоночний стан, а, наприклад, проблеми в школі. Дитина просто намагається сховатися від них вдома, не бажаючи вставати з ліжка. Тому батьки повинні постаратися розібратися у всіх нюансах. І якщо виявиться, що ніяких конфліктів у дитини в школі немає, то просто дайте їй час звикнути до режиму.

Вмикайте світло поступово

Категорично заборонено будити дитину, різко включаючи яскраве світло. Таке щоденне пробудження залишить відбиток на нервовій системі вашої дитини. Саме яскраве світло нічого поганого в собі не несе. Воно пригнічує вироблення гормону сну — мелатоніну — і стимулює синтез серотоніну — гормону щастя. Але якщо його вмикати різко, то мозок не встигає усвідомити, коли встиг відбутися «світанок». Відповідно, починає панікувати, частіше б’ється серце і виснажується нервова система. Протягом усього дня у дитини буде поганий настрій і дратівливість. Потрібно увімкнути спочатку бра або настільну лампу, а через деякий час — більш яскраве світло. Так ми зімітуємо схід сонця в окремо взятій кімнаті. І для дитини світло буде не стресом, а природним явищем.

Різкі звуки

Деякі батьки будять дітей, кричачи з іншої кімнати. Цього робити не можна в жодному разі! Як і не варто створювати ідеальну тишу до самого пробудження. За хвилин 10—15 дитина повинна чути присутність дорослих. Потрібно зайти в кімнату дитини, відкрити штори. Ваші кроки і негучні розмови в сусідній кімнаті допоможуть їй прокинутися вчасно.

Дуже корисним і ефективним методом є дитячий будильник! Навчіть дитину самостійно наводити його з вечора. І нехай школяр сам вибере пристосування, яке подобається саме йому!

Приємне пробудження

Дуже важливо створити певний ритуал пробудження, щоб у дитини виробився рефлекс приємного пробудження. Чудовим помічниками для дорослих вранці виступають домашні тварини. Наприклад, ви можете запустити вранці до дитини в кімнату кошеня, яке застрибне на ліжко, почне нявкати і лащитися. Дитина практично моментально прокинеться.

А якщо кіт ще й яскраво-рудого кольору, то пробудження у дитини пройде ще швидше. А все тому, що яскравий жовтий або помаранчевий колір підсилює приплив кисню в мозок і підвищує його активність, активізує вироблення гормонів ендорфінів і заряджають організм енергією і бадьорістю. Символічно – це колір сонця, тепла, літа. Він часто асоціюється з веселощами, розвагами і святами. Тому найперші емоції – це радість, жовтий бадьорить, веселить і стимулює активність організму. Завдяки йому прискорюються всі функції життєдіяльності: підвищується кров’яний тиск, активізуються травні та ендокринні системи. Він сприяє підвищенню працездатності.

Як альтернативу ви можете також помістіть біля ліжка дитини який-небудь предмет жовтого або оранжевого кольору (яскраву іграшку, блюдо з мандаринами, барвисте панно), щоб при пробудженні вона побачила його в першу чергу, коли відкриє очі.

Масаж і сніданок

Масаж — також чудодійний засіб при пробудженні і дітей, і дорослих. Він покращує кровообіг людини. Добре ще масажувати рефлексогенні зони вушка, розташовані на мочці, що буде сприяти циркуляції крові і припливу енергії. Також чудовим стимулом підняття з ліжка є сніданок. Трохи солодкого і смачненького не завадить – дієтологи з Тель-Авіва рекомендують солодке саме на сніданок! Глюкоза, що надійшла в організм вранці, забезпечує продуктивну роботу мозку цілий день.

Навчіть потягуватися!

Щоб день пройшов вдало і дитина відчувала себе вранці бадьоро, корисно ще навчити її в ліжку кілька разів потягнутися. А для активізації серцево-судинної і дихальної систем треба лежачи на спині зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Діткам дуже подобається робити це в ігровій формі.

І найвеселіша порада: надувати повітряні кульки! Щодня надуваємо по одній кульці і вішаємо її в кімнаті. Також за допомогою кульок можна рахувати, скільки днів залишилося до вихідних. Чи рахуйте, скільки кульок вже встигли надути. Це дуже піднімає настрій

Тож створіть приємний ритуал щоденного пробудження вашій дитині, і тоді не тільки ранок у неї завжди буде починатися з посмішки!

Video: Як зробити пробудження дитини приємним: поради Анни Кушнерук Як будити дитину: психолог Анна Кушнерук розповість, як будити дитину, розібратися, чому вона не хоче вставати, і перетворити ранковий підйом на приємний ритуал