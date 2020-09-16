А вы знаете, какие средства обязательно должны быть в аптечке малыша? Ведь очень часто врачи в роддоме не предоставляют необходимой консультации по вопросам медикаментов и предметов первой необходимости молодым родителям. Юлия Янчар тоже столкнулась с такой проблемой. Искать ответы девушке пришлось самой. И теперь молодая мама делится своим опытом с вами!

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Физиологический раствор для промывания носика

Врачи часто не предупреждают о том, что дети с первых дней могут начать храпеть во сне. Причиной этого является насморк. Для того, чтобы облегчить дыхание, малышу необходимо промыть нос. Врачи советуют использовать морскую воду или физиологический раствор натрия хлорид 0,9%. Затем нужно избавиться от слизи в носу. Для этого педиатры рекомендуют аспираторы. Юлия же советует использовать ватные мини-валики, сделанные собственноручно.

Крем или присыпка под подгузники

Поскольку ребенок постоянно в подгузниках, часто на коже появляется сыпь. Ее называют пеленочным дерматитом. Чтобы успокоить кожу младенца, вам нужно приобрести крем или присыпку под пеленки. Главное, остерегайтесь подделок!

Критерии выбора качественной присыпки:

Внешний вид упаковки. На этикетках подделок часто встречаются ошибки в тексте, тусклая и нечеткая печать. Иногда она бывает криво наклеена.

Герметичность упаковки. Обязательно обратите внимание, чтобы крышка была герметично закрыта и имела предохранительную пленку.

Особенности присыпки. Средство должно быть без комочков и запаха. Ведь запах свидетельствует о примесях в препарате, которые могут вызвать у ребенка аллергию.

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Жаропонижающие препараты

Для экстренных случаев в аптечке малыша должны быть жаропонижающие лекарства. Но какие именно и в каких случаях их можно использовать – лучше проконсультируйтесь с педиатром. Важно: средство, в составе которого есть парацетамол, можно давать детям, достигших веса 4 кг.

Бахилы для врачей

Очень практичная вещь, которая поможет сохранить чистоту в вашем доме и сэкономить время врачей.

Больше подробностей смотрите в нашем видео!

Video: Что должно быть в аптечке новорожденного: советы мамы-видеоблогера Читайте, что должно быть в аптечке для новорожденного, чтобы вы всегда знали, что готовы к любой ситуации. Видеоблогер и молодая мамочка рассказала, что должно быть в аптечке новорожденного