А ви знаєте, які засоби обов’язково мають бути в аптечці малюка? Адже дуже часто лікарі в пологовому будинку не надають необхідної консультації з питань медикаментів та предметів першої необхідності молодим батькам. Юлія Янчар теж зіткнулася з такою проблемою. Шукати відповіді дівчині довелось самій. Тож тепер молода мама ділиться своїм досвідом з вами!

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Фізіологічний розчин для промивання носика

Лікарі часто не попереджають про те, що малеча з перших днів може почати хропіти уві сні. Причиною цього є нежить. Для того, щоб полегшити дихання, малюку необхідно промити ніс. Лікарі радять використовувати морську воду або фізіологічний розчин натрій хлорид 0,9%. Потім потрібно позбутись від слизу в носі. Для цього педіатри рекомендують аспіратори. Юлія ж радить використовувати ватні міні-валики, зроблені власноруч.

Крем або присипка під пелюшки

Оскільки дитина постійно в підгузках, часто на шкірі з’являється висип. Його називають пелюшковим дерматитом. Щоб заспокоїти шкіру немовляти, вам потрібно придбати крем або присипку під пелюшки. Головне, остерігайтесь підробок!

Критерії вибору якісної присипки:

Зовнішній вигляд упаковки. На етикетках підробок часто зустрічаються помилки в тексті, тьмяний та нечіткий друк. Інколи вона буває криво наклеєна.

Герметичність упаковки. Обов’язково зверніть увагу аби кришка була герметично закрита й мала запобіжну плівку.

Особливості, власне, присипки. Засіб має бути без грудочок та будь-якого запаху. Адже запах свідчить про домішки в препараті, що можуть викликати у дитини алергію.

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Жарознижуючі препарати

Для екстрених випадків в аптечці малюка мають бути жарознижуючі ліки. Але якими саме вони мають бути та в яких випадках їх можна використовувати – краще проконсультуйтесь із педіатром. Важливо: засіб, у складі якого є парацетамол можна давати дітям, вага яких досягла 4 кг.

Бахіли для лікарів

Дуже практична річ, що допоможе зберегти чистоту в вашому домі та зекономити час лікарів.

Більше подробиць дивіться у нашому відео!

Video: Що має бути в аптечці новонародженого: поради мами-відеоблогера Читайте, що має бути в аптечці для новонародженого, щоб ви завжди знали, що готові до будь-якої ситуації. Відеоблогер і молода матуся розповіла, що має бути в аптечці новонародженого