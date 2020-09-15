Чем кормить ребенка: советы врача-диетолога

Все мы с детства привередливы к еде. Часто бывает, что детей невозможно заставить кушать, а ведь растущему организму так необходимы полезные витамины и разнообразные микроэлементы. Врач-диетолог Лариса Бойченко рассказала, что обязательно должно быть в рационе малыша и от чего следует отказаться. Читайте в нашем материале, как составить меню для ребенка, чтобы он рос здоровым и хорошо развивался.

Питание любого ребенка должно быть гармоничным и полноценным. Но даже правильные, полезные продукты необходимо готовить только щадящим способом, то есть их можно варить, готовить на пару, тушить и запекать, но ни в коем случае не жарить. В рационе каждого ребенка должны быть белки, которые способствуют интенсивному росту ребенка и созреванию нервной системы. Также обязательно малышу нужно давать полиненасыщенные жиры, грубую клетчатку, витамины, макроэлементы и жидкость.

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Белки

Лучшими белковыми продуктами для детей являются мясо кролика, телятина, белая нежирная рыба, куриные яйца и натуральные кисломолочные продукты. В курином яйце находится огромное количество минералов, микроэлементов, витаминов А, Е, D, В12, В3, кальций, фосфор и магний. Также в них есть лецитин, который ускоряет рост нервных клеток. Яичный белок очень хорошо усваивается детским организмом.

Мясо индейки считается диетическим, но детям его можно давать только с 3 лет – так же, как и красную рыбу. В ней накапливается очень много тяжелых металлов, а в белой рыбе – нет. Свинину детям до 6 лет употреблять противопоказано. В таком мясе очень много насыщенных жирных кислот, которые не нужны ребенку, а могут привести к накоплению веса и аллергическим реакциям.

Жиры

Оливковое масло – это ежедневный продукт для детей. Оно полезно потому, что содержит исключительно полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для созревания зрительного нерва, формирования кожи, волос, ногтей. Антиоксиданты, которые входят в состав оливкового масла, защищают кровяные тельца от разрушения. Жиры способствуют созреванию всех желез внутренней секреции. Они, как и белки, являются строительным материалом для клеток организма. Жиры – лучший источник энергии для детей.

Все орехи и семечки также являются полезными продуктами, в составе которых есть жиры. Но их можно давать только с 3 лет и дозированно. Начинать прикормку лучше с грецких орехов, причем в первый раз дайте ребенку 1/8 от всей головки ореха. Если организм нормально отреагировал на этот продукт, то в следующий раз увеличьте дозу в 2 раза. В случае повторного хорошего усвоения давайте орешек 2–3 раза в неделю.

Рыбий жир также полезен, но давать детям его можно только после назначения врача и в случае если у ребенка в организме не хватает витамина D. Сливочное масло нет необходимости давать ребенку, поскольку оно уже находится в кисломолочных продуктах в нужном количестве. Лишний жир – очень опасен для детей, поскольку может пострадать поджелудочная железа, достаточно слабая у детей.

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Углеводы

Хлеб необходимо давать ребенку, но только цельнозерновой. В таком хлебе есть витамины группы В, полезные микро- и макроэлементы. В гречневой и овсяной каше находятся сложные углеводы, которые необходимы для роста и развития ребенка. Они долго усваиваются и перевариваются, а легкие углеводы сразу всасываются в кровь и приводят к росту уровня инсулина. Так что последние вообще не должны присутствовать в рационе ребенка.

Витамины и минералы

Самыми полезными продуктами, которые содержат витамины и минералы, являются корнеплоды (свекла, морковь), яблоки и тыква.

Корнеплоды ускоряют пищеварительный процесс. В мякоти тыквы содержится очень много ценного для детского организма витамина D. Клетчатка этого овоща легко усваивается организмом. Этот сезонный продукт необходимо есть ежедневно ребенку от 3 лет. До этого возраста можно давать 1 раз в неделю. Тыква – прекрасный иммуномодулирующий продукт.

Банан содержит большое количество калия и антиоксидантов, но он достаточно сытный, поэтому его употреблять можно только в дуэте с кисломолочными продуктами.

Жидкость

Единственный незаменимый продукт, который должен быть в рационе любого человека, – это вода. Она содержит минеральные соли кальция, магния и натрия. Также это один из основных источников фтора, который принимает участие в формировании эмали зубов.

Если нет аллергических реакций и противопоказаний, то можно поить ребенка и соками, и морсами. Часто родители дают своему чаду молоко, но этот продукт считается скорее не напитком, а едой. Им можно кормить ребенка, но за час перед сном и если он его хорошо переваривает.

Ваш малыш должен употреблять в пищу полноценные белки, сложные углеводы, исключительно растительного происхождения жиры, витамины, микроэлементы и пить воду. От рациона ребенка зависит то, насколько здоровым, сильным и умным вырастет малыш, ведь даже развитие интеллекта зависит от правильных продуктов.