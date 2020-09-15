Чим годувати дитину: поради лікаря-дієтолога

Всі ми з дитинства вибагливі до їжі. Часто буває, що дітей неможливо змусити їсти, але ж організму в період росту так потрібні корисні вітаміни і різноманітні мікроелементи. Лікар-дієтолог Лариса Бойченко розповіла, що обов’язково має бути в раціоні малюка і від чого слід відмовитися. Читайте в нашому матеріалі, як скласти меню для дитини, щоб вона росла здоровою і добре розвивалася.

Харчування будь-якої дитини має бути гармонійним і повноцінним. Але навіть правильні, корисні продукти слід готувати тільки щадним способом, тобто їх можна варити, готувати на пару, тушкувати і запікати, але в жодному разі не смажити. У раціоні кожної дитини повинні бути білки, які сприяють інтенсивному росту дитини і дозріванню нервової системи. Також обов’язково малюкові потрібно давати поліненасичені жири, грубу клітковину, вітаміни, мікроелементи і рідину.

Бiльше на тему: Як навчити дитину їсти овочі: топ-3 порад від професійної няні

Білки

Найкращими білковими продуктами для дітей є м’ясо кролика, телятина, біла нежирна риба, курячі яйця та натуральні кисломолочні продукти. У курячому яйці міститься величезна кількість мінералів, мікроелементів, вітамінів А, Е, D, В12, В3, кальцій, фосфор і магній. Також в них є лецитин, який прискорює ріст нервових клітин. Яєчний білок дуже добре засвоюється дитячим організмом.

М’ясо індички вважається дієтичним, але дітям його можна давати тільки з 3 років – так само, як і червону рибу. У ній накопичується дуже багато важких металів, а в білій рибі – немає. Свинину дітям до 6 років вживати протипоказано. У такому м’ясі дуже багато насичених жирних кислот, які не потрібні дитині, а можуть спричинити накопичення ваги і алергічні реакції.

Жири

Оливкова олія — ​​це щоденний продукт для дітей. Вона корисна тому, що містить виключно поліненасичені жирні кислоти, які необхідні для дозрівання зорового нерва, формування шкіри, волосся, нігтів. Антиоксиданти, які входять до складу оливкової олії, захищають кров’яні тільця від руйнування. Жири сприяють дозріванню всіх залоз внутрішньої секреції. Вони, як і білки, є будівельним матеріалом для клітин організму. Жири – найкраще джерело енергії для дітей.

Всі горіхи і насіння також є корисними продуктами, в складі яких є жири. Але їх можна давати тільки з 3 років і дозовано. Починати підгодовування краще з волоських горіхів, причому першого разу дайте дитині 1/8 від всієї головки горіха. Якщо організм нормально відреагував на цей продукт, то наступного разу збільшуйте дозу вдвічі. У разі повторного доброго засвоєння давайте горішок 2–3 рази на тиждень.

Риб’ячий жир також корисний, але давати дітям його можна тільки після призначення лікаря і в разі якщо у дитини в організмі не вистачає вітаміну D. Вершкове масло немає потреби давати дитині, оскільки воно вже є в кисломолочних продуктах у потрібній кількості. Зайвий жир — дуже небезпечний для дітей, оскільки може постраждати підшлункова залоза, що досить слабка у дітей.

Вуглеводи

Хліб необхідно давати дитині, але тільки цільнозерновий. В такому хлібі є вітаміни групи В, корисні мікро- і макроелементи. У гречаній і вівсяній каші містяться складні вуглеводи, які необхідні для росту і розвитку дитини. Вони довго засвоюються і перетравлюються, а легкі вуглеводи відразу всмоктуються в кров і призводять до зростання рівня інсуліну. Тому останні взагалі не мають бути в раціоні дитини.

Сухофрукти — це висушені фрукти, які втратили всю рідину, але в них залишилося багато цукру. Такі продукти можна давати дитині тільки вже в шкільному віці. Манна каша не несе ніякої користі дитині, а тільки зайву вагу. Адже по суті манка – це подрібнена пшенична крупа, очищена від всіх висівок. Єдиний випадок, коли дитині можна їсти манну кашу, – це після важкого захворювання або якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Бiльше на тему: «Хата на тата»: прості рецепти страв для татусів

Вітаміни та мінерали

Найкориснішими продуктами, які містять вітаміни і мінерали, є коренеплоди (буряк, морква), яблука і гарбуз. Коренеплоди прискорюють травний процес. У м’якоті гарбуза міститься дуже багато цінного для дитячого організму вітаміну D. Клітковина цього овоча легко засвоюється організмом. Цей сезонний продукт необхідно їсти щодня дитині від 3 років. До цього віку можна давати 1 раз на тиждень. Гарбуз – прекрасний імуномодулюючий продукт.

Банан містить велику кількість калію і антиоксидантів, але він досить ситний, тому його вживати можна лише в дуеті з кисломолочними продуктами.

Рідина

Єдиний незамінний продукт, який має бути в раціоні будь-якої людини, — це вода. Вона містить мінеральні солі кальцію, магнію і натрію. Також це одне з основних джерел фтору, який бере участь у формуванні емалі зубів.

Якщо немає алергічних реакцій і протипоказань, то можна поїти дитину і соками, і морсами. Часто батьки дають своєму чаду молоко, але цей продукт вважається не напоєм, а, скоріше, їжею. Ним можна годувати дитину, але за годину перед сном і якщо вона його добре перетравлює.

Ваш малюк повинен вживати повноцінні білки, складні вуглеводи, виключно рослинного походження жири, вітаміни, мікроелементи і пити воду. Від раціону дитини залежить те, наскільки здоровим, сильним і розумним виросте малюк, адже навіть розвиток інтелекту залежить від правильних продуктів.