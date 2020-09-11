Рыбный суп для ребенка: рецепт с осьминогом из теста
Победительница «МастерШеф»-6 Асмик Гаспарян, мама очаровательного сынишки, точно знает, как заинтересовать ребёнка в том, чтобы есть полезную пищу. Сегодня кулинар предлагает рецепт вкуснейшего рыбного супа и делится несколькими уловками. Читайте подробный рецепт рыбного супа, запеченного под осьминогом из теста, в материале!
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Ингредиенты для супа:
- Минтай (филе) – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Букет гарни (укроп, петрушка, орегано, лавровый лист)
- Плавленый сыр – 1шт.
- Масло оливковое
- Сливки – 50 мл
- Ваниль (или ванильный сахар)– 5 г
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Приготовление:
- Измельчаем лук и морковь.
- В сотейнике пассеруем лук и морковь.
- Кипятим воду, варим рыбный бульон, добавляем букет гарни и плавленый сырок, готовим до полного растворения. Вынимаем рыбу.
- Картофель порезать кубиками, обжарить вместе с ванилью. Секрет от Асмик №1: Запах ванили ассоциируется с десертом, потому еда, приправленная ванилью, привлекает детей.
- Когда картофель готов, добавляем рыбу и сливки.
Ингредиенты для теста:
- Сливочное масло – 180г
- Мука – 250г
- Сахар – 100г
- Соль – 1 ч.л.
- Желтки – 2 шт.
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Приготовление:
- Желтки растереть со сливочным маслом. Добавить муку, соль и сахар, замесить тесто.
- Отправить в холодильник на 30 минут.
- Раскатать, ножом вырезать ножки осьминога и тельце с помощью стакана.
- Сформировать осьминога, установить на глубокой тарелке с супом, отправить в духовку на 10 минут при 180° C.
Секрет от Асмик №2: Дети с большим удовольствием едят то, в приготовлении чего участвовали и они сами. Так что если ваше чадо проявляет интерес к готовке, позвольте ему помочь вам.
Успехов вам в воспитании у детей правильных пищевых привычек и все буде добре!