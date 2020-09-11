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Рыбный суп для ребенка: рецепт с осьминогом из теста

11.09.2020

Победительница «МастерШеф»-6 Асмик Гаспарян, мама очаровательного сынишки, точно знает, как заинтересовать ребёнка в том, чтобы есть полезную пищу. Сегодня кулинар предлагает рецепт вкуснейшего рыбного супа и делится несколькими уловками. Читайте подробный рецепт рыбного супа, запеченного под осьминогом из теста, в материале!

рыбный суп для ребенка

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 Ингредиенты для супа: 

  • Минтай (филе) – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Букет гарни (укроп, петрушка, орегано, лавровый лист)
  • Плавленый сыр – 1шт.
  • Масло оливковое
  • Сливки – 50 мл
  • Ваниль (или ванильный сахар)– 5 г

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Приготовление:

  1. Измельчаем лук и морковь.
  2. В сотейнике пассеруем лук и морковь.
  3. Кипятим воду, варим рыбный бульон, добавляем букет гарни и плавленый сырок, готовим до полного растворения. Вынимаем рыбу.
  4. Картофель порезать кубиками, обжарить вместе с ванилью. Секрет от Асмик №1: Запах ванили ассоциируется с десертом, потому еда, приправленная ванилью, привлекает детей.
  5. Когда картофель готов, добавляем рыбу и сливки.

Ингредиенты для теста:

  • Сливочное масло – 180г
  • Мука – 250г
  • Сахар – 100г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Желтки – 2 шт.

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Приготовление: 

  1. Желтки растереть со сливочным маслом. Добавить муку, соль и сахар, замесить тесто.
  2. Отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Раскатать, ножом вырезать ножки осьминога и тельце с помощью стакана.
  4. Сформировать осьминога, установить на глубокой тарелке с супом, отправить в духовку на 10 минут при 180° C.

Секрет от Асмик №2: Дети с большим удовольствием едят то, в приготовлении чего участвовали и они сами. Так что если ваше чадо проявляет интерес к готовке, позвольте ему помочь вам.

Успехов вам в воспитании у детей правильных пищевых привычек и все буде добре!

Video: Рыбный суп для ребенка: рецепт с осьминогом из теста

Как приготовить рыбный суп для ребенка, который ему понравится? Не всегда это легкая задача. Смотрите рецепт рыбного супа пошагово в нашем материале

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