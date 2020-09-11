Победительница «МастерШеф»-6 Асмик Гаспарян, мама очаровательного сынишки, точно знает, как заинтересовать ребёнка в том, чтобы есть полезную пищу. Сегодня кулинар предлагает рецепт вкуснейшего рыбного супа и делится несколькими уловками. Читайте подробный рецепт рыбного супа, запеченного под осьминогом из теста, в материале!

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Ингредиенты для супа:

Минтай (филе) – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Букет гарни (укроп, петрушка, орегано, лавровый лист)

Плавленый сыр – 1шт.

Масло оливковое

Сливки – 50 мл

Ваниль (или ванильный сахар)– 5 г

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Приготовление:

Измельчаем лук и морковь. В сотейнике пассеруем лук и морковь. Кипятим воду, варим рыбный бульон, добавляем букет гарни и плавленый сырок, готовим до полного растворения. Вынимаем рыбу. Картофель порезать кубиками, обжарить вместе с ванилью. Секрет от Асмик №1: Запах ванили ассоциируется с десертом, потому еда, приправленная ванилью, привлекает детей. Когда картофель готов, добавляем рыбу и сливки.

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло – 180г

Мука – 250г

Сахар – 100г

Соль – 1 ч.л.

Желтки – 2 шт.

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Приготовление:

Желтки растереть со сливочным маслом. Добавить муку, соль и сахар, замесить тесто. Отправить в холодильник на 30 минут. Раскатать, ножом вырезать ножки осьминога и тельце с помощью стакана. Сформировать осьминога, установить на глубокой тарелке с супом, отправить в духовку на 10 минут при 180° C.

Секрет от Асмик №2: Дети с большим удовольствием едят то, в приготовлении чего участвовали и они сами. Так что если ваше чадо проявляет интерес к готовке, позвольте ему помочь вам.

Успехов вам в воспитании у детей правильных пищевых привычек и все буде добре!

Video: Рыбный суп для ребенка: рецепт с осьминогом из теста Как приготовить рыбный суп для ребенка, который ему понравится? Не всегда это легкая задача. Смотрите рецепт рыбного супа пошагово в нашем материале