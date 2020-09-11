Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Рибний суп для дитини: рецепт з восьминогом з тіста

11.09.2020

Переможниця «МастерШеф»-6 Асмік Гаспарян, мама чарівного синочка, точно знає, як зацікавити дитину їсти корисну їжу. Сьогодні кулінар пропонує рецепт смачного рибного супу і ділиться кількома прийомами. Читайте покроковий рецепт приготування рибного супу з восьминогом із тіста, у матеріалі.

рибний суп для дитини

Більше на тему: Чим годувати дитину: поради лікаря-дієтолога

Інгредієнти для супу:

  • Минтай (філе) – 200г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Букет гарні (кріп, петрушка, орегано, лавровий лист)
  • Плавлений сир – 1 шт.
  • Оливкова олія
  • Вершки – 50 мл
  • Ваніль (або ванільний цукор) – 5 г

Приготування:

  1. Подрібнюємо цибулю і моркву.
  2. У сотейнику пасеруємо цибулю і моркву.
  3. Кип’ятимо воду, варимо рибний бульйон, додаємо букет гарні і плавлений сирок, готуємо до повного розчинення. Виймаємо рибу.
  4. Картоплю порізати кубиками, обсмажити разом з ваніллю. Секрет від Асмік №1: Запах ванілі асоціюється з десертом, тому їжа, приправлена ваніллю, приваблює дітей.
  5. Коли картопля готова, додаємо рибу і вершки.

Більше на тему: Як вберегти новонароджену дитину від зурочення

Інгредієнти для тіста:

  • Вершкове масло – 180г
  • Борошно – 250г
  • Цукор – 100г
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Жовтки – 2 шт.

Приготування:

  1. Жовтки розтерти з вершковим маслом. Додати борошно, сіль і цукор, замісити тісто.
  2. Відправити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Розкачати тісто. Ножем вирізати ніжки восьминога і тільце за допомогою склянки.
  4. Сформувати восьминога, встановити на глибокій тарілці з супом, відправити в духовку на 10 хвилин за 180 °C.

Більше на тему: Що має бути в аптечці новонародженого: поради мами-відеоблогера

Секрет від Асмік №2: Діти з великим задоволенням їдять те, в приготуванні чого брали участь і вони самі. Тож якщо ваше дитя виявляє цікавість до кулінарії, дозвольте йому допомогти вам.

Успіхів вам у вихованні у дітей правильних харчових звичок і все буде добре!

Video: Рибний суп для дитини: рецепт з восьминогом з тіста

Як приготувати рибний суп для дитини, який їй сподобається? Не завжди це легке завдання. Дивіться рецепт рибного супу покроково у нашому матеріалі

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить