Рибний суп для дитини: рецепт з восьминогом з тіста
Переможниця «МастерШеф»-6 Асмік Гаспарян, мама чарівного синочка, точно знає, як зацікавити дитину їсти корисну їжу. Сьогодні кулінар пропонує рецепт смачного рибного супу і ділиться кількома прийомами. Читайте покроковий рецепт приготування рибного супу з восьминогом із тіста, у матеріалі.
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Інгредієнти для супу:
- Минтай (філе) – 200г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Букет гарні (кріп, петрушка, орегано, лавровий лист)
- Плавлений сир – 1 шт.
- Оливкова олія
- Вершки – 50 мл
- Ваніль (або ванільний цукор) – 5 г
Приготування:
- Подрібнюємо цибулю і моркву.
- У сотейнику пасеруємо цибулю і моркву.
- Кип’ятимо воду, варимо рибний бульйон, додаємо букет гарні і плавлений сирок, готуємо до повного розчинення. Виймаємо рибу.
- Картоплю порізати кубиками, обсмажити разом з ваніллю. Секрет від Асмік №1: Запах ванілі асоціюється з десертом, тому їжа, приправлена ваніллю, приваблює дітей.
- Коли картопля готова, додаємо рибу і вершки.
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Інгредієнти для тіста:
- Вершкове масло – 180г
- Борошно – 250г
- Цукор – 100г
- Сіль – 1 ч.л.
- Жовтки – 2 шт.
Приготування:
- Жовтки розтерти з вершковим маслом. Додати борошно, сіль і цукор, замісити тісто.
- Відправити у холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати тісто. Ножем вирізати ніжки восьминога і тільце за допомогою склянки.
- Сформувати восьминога, встановити на глибокій тарілці з супом, відправити в духовку на 10 хвилин за 180 °C.
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Секрет від Асмік №2: Діти з великим задоволенням їдять те, в приготуванні чого брали участь і вони самі. Тож якщо ваше дитя виявляє цікавість до кулінарії, дозвольте йому допомогти вам.
Успіхів вам у вихованні у дітей правильних харчових звичок і все буде добре!