Переможниця «МастерШеф»-6 Асмік Гаспарян, мама чарівного синочка, точно знає, як зацікавити дитину їсти корисну їжу. Сьогодні кулінар пропонує рецепт смачного рибного супу і ділиться кількома прийомами. Читайте покроковий рецепт приготування рибного супу з восьминогом із тіста, у матеріалі.

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Інгредієнти для супу:

Минтай (філе) – 200г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Картопля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Букет гарні (кріп, петрушка, орегано, лавровий лист)

Плавлений сир – 1 шт.

Оливкова олія

Вершки – 50 мл

Ваніль (або ванільний цукор) – 5 г

Приготування:

Подрібнюємо цибулю і моркву. У сотейнику пасеруємо цибулю і моркву. Кип’ятимо воду, варимо рибний бульйон, додаємо букет гарні і плавлений сирок, готуємо до повного розчинення. Виймаємо рибу. Картоплю порізати кубиками, обсмажити разом з ваніллю. Секрет від Асмік №1: Запах ванілі асоціюється з десертом, тому їжа, приправлена ваніллю, приваблює дітей. Коли картопля готова, додаємо рибу і вершки.

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Інгредієнти для тіста:

Вершкове масло – 180г

Борошно – 250г

Цукор – 100г

Сіль – 1 ч.л.

Жовтки – 2 шт.

Приготування:

Жовтки розтерти з вершковим маслом. Додати борошно, сіль і цукор, замісити тісто. Відправити у холодильник на 30 хвилин. Розкачати тісто. Ножем вирізати ніжки восьминога і тільце за допомогою склянки. Сформувати восьминога, встановити на глибокій тарілці з супом, відправити в духовку на 10 хвилин за 180 °C.

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Секрет від Асмік №2: Діти з великим задоволенням їдять те, в приготуванні чого брали участь і вони самі. Тож якщо ваше дитя виявляє цікавість до кулінарії, дозвольте йому допомогти вам.

Успіхів вам у вихованні у дітей правильних харчових звичок і все буде добре!

Video: Рибний суп для дитини: рецепт з восьминогом з тіста Як приготувати рибний суп для дитини, який їй сподобається? Не завжди це легке завдання. Дивіться рецепт рибного супу покроково у нашому матеріалі