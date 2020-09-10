Холодный чизкейк «Арбуз»: рецепт без выпекания
10.09.2020
Предлагаем вашему вниманию рецепт оригинального десерта – арбузный чизкейк. Он сохраняет витамины, прекрасно охлаждает в летний зной, содержит минимум калорий и при этом выглядит очень аппетитно!
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Ингредиенты:
- Мякоть арбуза – 700 г
- Песочное печенье – 200 г
- Сливочное масло – 50 г
- Красный сок (из ягод) – 150 г
- Жмых шпината – 50-100 г
- Перетертый творог – 300 г
- Йогурт – 1,5 ст
- Сахар – 100 г
- Ванилин – 1 ч л
- Вода – ½ ст
- Желатин – 60 г
- Черный шоколад – 50 г
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Приготовление:
- Перетрите песочное печенье в мелкую крошку; растопите в микроволновке масло. Смешайте масло с крошками.
- Половину массы окрасьте шпинатным жмыхом, половину – красным ягодным.
- Красную массу из печенья засыпьте на дно круглой формы, предварительно застелив ее пергаментной бумагой, и плотно утрамбуйте по дну формы.
- Зеленой крошкой выложите стенки арбуза по бортам формы.
- Залейте желатин водой и дайте ему настояться и загустеть.
- Перебейте творог в блендере.
- Половину разбухшего желатина растопите, добавьте в творожную массу, введите йогурт, сахар, ванилин и снова все взбейте.
- На дно формы с песочным печеньем поставьте небольшую пиалу, и залейте пустоты вокруг пиалы белой творожной массой. Поставьте форму в холодильник, чтобы белый творожный слой застыл.
- Мякоть арбуза перебейте блендером в пюре.
- Оставшуюся часть желатина растопите, добавьте в арбузное пюре и снова взбейте.
- Достаньте пиалу из замерзшей массы, и в образовавшееся отверстие влейте арбузное пюре, заполнив его доверху. Поставьте в холодильник остывать.
- Чтобы сделать арбузные семечки, растопите черный шоколад, залейте его в кондитерский мешок и нарисуйте на пергаменте каплевидную форму.
- Нарисуйте 30-40 таких капель и поставьте их в морозилку охладиться.
- Достаньте замерзший торт из формы и украсьте его «арбузными семечками» по кругу в 2 ряда.
Video: Холодный чизкейк «Арбуз»: рецепт без выпекания
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