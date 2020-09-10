Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Холодный чизкейк «Арбуз»: рецепт без выпекания

10.09.2020

Предлагаем вашему вниманию рецепт оригинального десерта – арбузный чизкейк. Он сохраняет витамины, прекрасно охлаждает  в летний зной, содержит минимум калорий и при этом выглядит очень аппетитно!

холодный чизкейк

Больше по теме: Десерт «Клубничный бриз»: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • Мякоть арбуза – 700 г
  • Песочное печенье – 200 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Красный сок (из ягод) – 150 г
  • Жмых шпината – 50-100 г
  • Перетертый творог – 300 г
  • Йогурт – 1,5 ст
  • Сахар – 100 г
  • Ванилин – 1 ч л
  • Вода – ½  ст
  • Желатин – 60 г
  • Черный шоколад – 50 г

Больше по теме: Как приготовить арбузный смузи? Экспресс-рецепт

Приготовление:

  1. Перетрите  песочное печенье в мелкую крошку;  растопите в микроволновке масло. Смешайте масло с крошками.
  2. Половину массы окрасьте шпинатным жмыхом, половину – красным ягодным.  
  3. Красную массу из печенья засыпьте на дно круглой формы, предварительно застелив ее пергаментной бумагой, и плотно утрамбуйте по дну формы.
  4. Зеленой крошкой выложите стенки арбуза по бортам формы.
  5. Залейте желатин водой и дайте ему настояться и загустеть.
  6. Перебейте творог в блендере.
  7. Половину разбухшего желатина растопите,  добавьте в творожную массу, введите йогурт, сахар, ванилин и снова все взбейте.
  8. На дно формы с песочным печеньем поставьте небольшую пиалу, и залейте пустоты вокруг пиалы белой творожной массой. Поставьте форму в холодильник, чтобы белый творожный слой застыл.
  9. Мякоть арбуза перебейте блендером в пюре.
  10. Оставшуюся часть желатина растопите,  добавьте в арбузное пюре и снова взбейте.
  11. Достаньте пиалу из замерзшей массы, и в образовавшееся отверстие  влейте арбузное пюре, заполнив его доверху. Поставьте в холодильник остывать.
  12. Чтобы сделать арбузные семечки, растопите черный шоколад, залейте его в кондитерский мешок и нарисуйте на пергаменте каплевидную форму.  
  13. Нарисуйте 30-40 таких капель и поставьте их в морозилку охладиться.
  14. Достаньте замерзший торт из формы и украсьте его «арбузными семечками» по кругу в 2 ряда.

Video: Холодный чизкейк «Арбуз»: рецепт без выпекания

Рецепт холодного чизкейка под названием Арбуз вы найдете в нашем материале. Холодный чизкейк без выпечки, который выглядит, как арбуз - и восхитительный на вкус

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить