Предлагаем вашему вниманию рецепт оригинального десерта – арбузный чизкейк. Он сохраняет витамины, прекрасно охлаждает в летний зной, содержит минимум калорий и при этом выглядит очень аппетитно!

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Ингредиенты:

Красный сок (из ягод) – 150 г

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Приготовление:

Перетрите песочное печенье в мелкую крошку; растопите в микроволновке масло. Смешайте масло с крошками.

Половину массы окрасьте шпинатным жмыхом, половину – красным ягодным.

Красную массу из печенья засыпьте на дно круглой формы, предварительно застелив ее пергаментной бумагой, и плотно утрамбуйте по дну формы.

Зеленой крошкой выложите стенки арбуза по бортам формы.

Залейте желатин водой и дайте ему настояться и загустеть.

Перебейте творог в блендере.

Половину разбухшего желатина растопите, добавьте в творожную массу, введите йогурт, сахар, ванилин и снова все взбейте.

На дно формы с песочным печеньем поставьте небольшую пиалу, и залейте пустоты вокруг пиалы белой творожной массой. Поставьте форму в холодильник, чтобы белый творожный слой застыл.

Мякоть арбуза перебейте блендером в пюре.

Оставшуюся часть желатина растопите, добавьте в арбузное пюре и снова взбейте.

Достаньте пиалу из замерзшей массы, и в образовавшееся отверстие влейте арбузное пюре, заполнив его доверху. Поставьте в холодильник остывать.

Чтобы сделать арбузные семечки, растопите черный шоколад, залейте его в кондитерский мешок и нарисуйте на пергаменте каплевидную форму.

Нарисуйте 30-40 таких капель и поставьте их в морозилку охладиться.