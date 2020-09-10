Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання
10.09.2020
Пропонуємо вашій увазі рецепт оригінального десерту – кавуновий чізкейк. Він зберігає вітаміни, прекрасно охолоджує в літню спеку, містить мінімум калорій і при цьому виглядає дуже апетитно!
Більше на тему: Десерт «Полуничний бриз»: рецепт приготування
Складові:
- М’якоть кавуна – 700 г
- Пісочне печиво – 200 г
- Вершкове масло – 50 г
- Червоний сік (з ягід) – 150 г
- Макуха шпинату – 50-100 г
- Перетертий сир – 300 г
- Йогурт – 1,5 ст
- Цукор – 100 г
- Ванілін – 1 ч л
- Вода – ½ ст
- Желатин – 60 г
- Чорний шоколад – 50 г
Більше на тему: Як приготувати кавуновий смузі? Експрес-рецепт
Приготування:
- Перетріть пісочне печиво в дрібну крихту; розтопіть в мікрохвильовій печі масло. Змішайте масло з крихтами.
- Половину маси пофарбуйте шпинатною макухою, половину – червоним ягідним соком.
- Червону масу з печива засипте на дно круглої форми, попередньо застеливши її пергаментним папером, і щільно утрамбуйте по дну форми.
- Зеленою крихтою викладіть стіни кавуна по бортах форми.
- Залийте желатин водою та дайте йому настоятися й загуснути.
- Перебийте сир в блендері.
- Половину розбухлого желатину розтопіть, додайте в сирну масу, введіть йогурт, цукор, ванілін і знову все збийте.
- На дно форми з пісочним печивом поставте невелику піалу, та залийте порожнечі навколо піали білої сирною масою. Поставте форму в холодильник, щоб білий сирний шар захолов.
- М’якоть кавуна перебийте блендером в пюре.
- Частину желатину розтопіть, додайте в кавунове пюре та знову збийте.
- Дістаньте піалу із замерзлої маси та влийте кавунове пюре в отвір, заповнивши його доверху. Поставте в холодильник охолоджуватись.
- Щоб зробити кавунове насіння, розтопіть чорний шоколад, залийте його в кондитерський мішок і намалюйте на пергаменті каплевидну форму.
- Намалюйте 30-40 таких крапель і заховайте їх до морозилки.
- Дістаньте замерзлий торт з форми й прикрасьте його «гарбузовим насінням» по колу в 2 ряди.
Video: Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=