Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання

10.09.2020

Пропонуємо вашій увазі рецепт оригінального десерту – кавуновий чізкейк. Він зберігає вітаміни, прекрасно охолоджує в літню спеку, містить мінімум калорій і при цьому виглядає дуже апетитно!

холодний чізкейк

Більше на тему: Десерт «Полуничний бриз»: рецепт приготування

Складові:

  • М’якоть кавуна – 700 г
  • Пісочне печиво – 200 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Червоний сік (з ягід) – 150 г
  • Макуха шпинату – 50-100 г
  • Перетертий сир – 300 г
  • Йогурт – 1,5 ст
  • Цукор – 100 г
  • Ванілін – 1 ч л
  • Вода – ½ ст
  • Желатин – 60 г
  • Чорний шоколад – 50 г

Більше на тему: Як приготувати кавуновий смузі? Експрес-рецепт

Приготування:

  1. Перетріть пісочне печиво в дрібну крихту; розтопіть в мікрохвильовій печі масло. Змішайте масло з крихтами.
  2. Половину маси пофарбуйте шпинатною макухою, половину – червоним ягідним соком.
  3. Червону масу з печива засипте на дно круглої форми, попередньо застеливши її пергаментним папером, і щільно утрамбуйте по дну форми.
  4. Зеленою крихтою викладіть стіни кавуна по бортах форми.
  5. Залийте желатин водою та дайте йому настоятися й загуснути.
  6. Перебийте сир в блендері.
  7. Половину розбухлого желатину розтопіть, додайте в сирну масу, введіть йогурт, цукор, ванілін і знову все збийте.
  8. На дно форми з пісочним печивом поставте невелику піалу, та залийте порожнечі навколо піали білої сирною масою. Поставте форму в холодильник, щоб білий сирний шар захолов.
  9. М’якоть кавуна перебийте блендером в пюре.
  10. Частину желатину розтопіть, додайте в кавунове пюре та знову збийте.
  11. Дістаньте піалу із замерзлої маси та влийте  кавунове пюре в отвір, заповнивши його доверху. Поставте в холодильник охолоджуватись.
  12. Щоб зробити кавунове насіння, розтопіть чорний шоколад, залийте його в кондитерський мішок і намалюйте на пергаменті каплевидну форму.
  13. Намалюйте 30-40 таких крапель і заховайте їх до морозилки.
  14. Дістаньте замерзлий торт з форми й прикрасьте його «гарбузовим насінням» по колу в 2 ряди.

Video: Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання

Рецепт холодного чизкейка під назвою Кавун ви знайдете в нашому матеріалі. Холодний чізкейк без випічки, який виглядає, як кавун - і чудовий на смак

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить