Пропонуємо вашій увазі рецепт оригінального десерту – кавуновий чізкейк. Він зберігає вітаміни, прекрасно охолоджує в літню спеку, містить мінімум калорій і при цьому виглядає дуже апетитно!

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Складові:

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Приготування:

Перетріть пісочне печиво в дрібну крихту; розтопіть в мікрохвильовій печі масло. Змішайте масло з крихтами.

Половину маси пофарбуйте шпинатною макухою, половину – червоним ягідним соком.

Червону масу з печива засипте на дно круглої форми, попередньо застеливши її пергаментним папером, і щільно утрамбуйте по дну форми.

Зеленою крихтою викладіть стіни кавуна по бортах форми.

Залийте желатин водою та дайте йому настоятися й загуснути.

Перебийте сир в блендері.

Половину розбухлого желатину розтопіть, додайте в сирну масу, введіть йогурт, цукор, ванілін і знову все збийте.

На дно форми з пісочним печивом поставте невелику піалу, та залийте порожнечі навколо піали білої сирною масою. Поставте форму в холодильник, щоб білий сирний шар захолов.

М’якоть кавуна перебийте блендером в пюре.

Частину желатину розтопіть, додайте в кавунове пюре та знову збийте.

Дістаньте піалу із замерзлої маси та влийте кавунове пюре в отвір, заповнивши його доверху. Поставте в холодильник охолоджуватись.

Щоб зробити кавунове насіння, розтопіть чорний шоколад, залийте його в кондитерський мішок і намалюйте на пергаменті каплевидну форму.

Намалюйте 30-40 таких крапель і заховайте їх до морозилки.