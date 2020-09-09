Вам предстоит важная встреча или свидание, но, как назло, на лице появились ненавистные красные точки? Телеведущая проекта «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поделилась уникальным методом, как избавиться от прыщей всего за 15 минут. Вы узнаете очень простой рецепт маски от прыщей в домашних условиях, которая будет для вас спасением!

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Ингредиенты:

Аспирин – 2 таблетки

Йогурт без добавок или сметана – 1 ст. л.

Минеральная вода – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Взять 2 таблетки аспирина, замотать их в салфетку и, используя нож, давить, чтобы образовался мелкий порошок. В пиалочку засыпать измельченный аспирин. Добавить йогурт (желательно, чтоб он был из натуральных бактериальных заквасок, но может подойти магазинный йогурт без фруктовых и других добавок). Добавить минеральной воды, хорошо перемешать и наносить на чистую кожу лица. Через 10 минут смыть водой.

Маску можно наносить и для профилактики.

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Благодаря такому простому и быстрому рецепту прыщи теперь не смогут испортить нам никакое важное событие!

Video: Как избавиться от прыщей за 15 минут? Средство от Дарьи Трегубовой Маска от прыщей с аспирином избавит вас от проблемы всего за 15 минут. Читайте, как избавиться от прыщей с помощью простой маски в домашних условиях, которая не требует много времени