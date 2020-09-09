На вас чекає важлива зустріч або побачення, але, як на зло, на обличчі з’явилися ненависні червоні цятки? Телеведуча проєкту «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поділилася унікальним методом, як позбутися прищів лише за 15 хвилин. Ви дізнаєтеся дуже простий рецепт маски від прищів у домашніх умовах, яка стане для вас порятунком!

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Інгредієнти:

Аспірин – 2 таблетки;

Йогурт без добавок або сметана – 1 ст. л.;

Мінеральна вода – 1 ч. л.;

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Спосіб приготування:

Взяти 2 таблетки аспірину, замотати їх у серветку і, використовуючи ніж, роздавити, щоб утворився порошок. У піалочку засипати подрібнений аспірин. Додати йогурт (бажано, щоб він був з натуральних бактеріальних заквасок, але може підійти магазинний йогурт без фруктових та інших добавок). Додати мінеральної води, добре перемішати і наносити на чисту шкіру обличчя. Через 10 хвилин змити водою.

Маску можна наносити і для профілактики.

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Завдяки такому простому і швидкому рецепту прищі тепер не зможуть зіпсувати нам ніяку важливу подію!

Video: Як позбутись прищів за 15 хвилин? Засіб від Дар’ї Трегубової Маска від прищів з аспірином позбавить вас від проблеми всього за 15 хвилин. Читайте, як позбутися прищів за допомогою простої маски в домашніх умовах, яка не потребує багато часу