Як позбутись прищів за 15 хвилин? Засіб від Дар’ї Трегубової
09.09.2020
На вас чекає важлива зустріч або побачення, але, як на зло, на обличчі з’явилися ненависні червоні цятки? Телеведуча проєкту «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поділилася унікальним методом, як позбутися прищів лише за 15 хвилин. Ви дізнаєтеся дуже простий рецепт маски від прищів у домашніх умовах, яка стане для вас порятунком!
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Інгредієнти:
- Аспірин – 2 таблетки;
- Йогурт без добавок або сметана – 1 ст. л.;
- Мінеральна вода – 1 ч. л.;
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Спосіб приготування:
- Взяти 2 таблетки аспірину, замотати їх у серветку і, використовуючи ніж, роздавити, щоб утворився порошок.
- У піалочку засипати подрібнений аспірин. Додати йогурт (бажано, щоб він був з натуральних бактеріальних заквасок, але може підійти магазинний йогурт без фруктових та інших добавок).
- Додати мінеральної води, добре перемішати і наносити на чисту шкіру обличчя.
- Через 10 хвилин змити водою.
Маску можна наносити і для профілактики.
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Завдяки такому простому і швидкому рецепту прищі тепер не зможуть зіпсувати нам ніяку важливу подію!
Video: Як позбутись прищів за 15 хвилин? Засіб від Дар’ї Трегубової
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