Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як позбутись прищів за 15 хвилин? Засіб від Дар’ї Трегубової

09.09.2020

На вас чекає важлива зустріч або побачення, але, як на зло, на обличчі з’явилися ненависні червоні цятки? Телеведуча проєкту «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поділилася унікальним методом, як позбутися прищів лише за 15 хвилин. Ви дізнаєтеся дуже простий рецепт маски від прищів у домашніх умовах, яка стане для вас порятунком!

Більше на тему: Поради дерматолога: як позбутися лупи

як позбутися прищів

Інгредієнти:

  • Аспірин – 2 таблетки;
  • Йогурт без добавок або сметана – 1 ст. л.;
  • Мінеральна вода – 1 ч. л.;

Більше на тему: Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини

Спосіб приготування:

  1. Взяти 2 таблетки аспірину, замотати їх у серветку і, використовуючи ніж, роздавити, щоб утворився порошок.
  2. У піалочку засипати подрібнений аспірин. Додати йогурт (бажано, щоб він був з натуральних бактеріальних заквасок, але може підійти магазинний йогурт без фруктових та інших добавок).
  3. Додати мінеральної води, добре перемішати і наносити на чисту шкіру обличчя.
  4. Через 10 хвилин змити водою.

Маску можна наносити і для профілактики.

Больше по теме: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин

Завдяки такому простому і швидкому рецепту прищі тепер не зможуть зіпсувати нам ніяку важливу подію!

Video: Як позбутись прищів за 15 хвилин? Засіб від Дар’ї Трегубової

Маска від прищів з аспірином позбавить вас від проблеми всього за 15 хвилин. Читайте, як позбутися прищів за допомогою простої маски в домашніх умовах, яка не потребує багато часу

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить