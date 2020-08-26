Любите квас? А знаете ли вы, что под видом кваса вам могут продать напиток, который усиливает жажду и вызывает язву желудка? Эксперт шоу «Все буде добре» Константин Грубич рассказал, как среди большого разнообразия кваса распознать подделку.

Поговаривают, что квас впервые начали варить в Египте. Некоторые уверены, что этот напиток случайно приготовил крестьянин во времена Киевской Руси. Мужчина хотел испечь хлеб, смешал измельченное зерно с водой, а смесь забродила. Так и получился напиток брожения, который оказался чрезвычайно полезным.

«Квас – это продукт молочнокислого и спиртового брожения, – говорит Константин Грубич. – Производителю важно только вовремя остановить этот процесс, чтобы кислоты было больше, чем алкоголя. Все зависит от правильной рецептуры и технологии приготовления кваса. Один производитель может ее выполнить, а другой – исказить. И тогда квас с содержанием спирта не будет отличаться от пива или вина. Сейчас производитель может приготовить для вас натуральный «напиток брожения» и просто «газированный напиток».

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«Напиток брожения» может принести лишь пользу. В составе такого кваса обязательно должны быть дрожжи, сахар и солод или квасное сусло. Квасное сусло изготавливают на основе ржаного солода и ячменя. Все эти компоненты обеспечивают натуральное брожение кваса и образование в нем молочнокислых бактерий, которые улучшают пищеварение и восстанавливают полезную микрофлору. Во время взаимодействия дрожжей с квасным суслом происходит натуральное выделение двуокиси углерода. Благодаря ему в квасе появляются пузырьки и пена. Чтобы состоялся этот естественный процесс, понадобится немало времени.

А время – это деньги. Поэтому производители могут искусственно газировать квас. Это такой себе квас на скорую руку «Напиток газированный». Чтобы не ждать естественного процесса брожения, изготавливают этот квас из так называемого концентрата квасного сусла. Это порошок, в котором на самом деле нет ничего страшного.

Концентрат квасного сусла – это порошок из натуральных компонентов (муки, ячменя). Чтобы сделать вкус такого кваса ярким, производители могут использовать ароматизаторы, красители и много подсластителей.

Чтобы удешевить производство, чаще всего используют синтетические заменители сахара, которые в 200 раз слаще, – аспартам, ксилит, сорбит. Доказано, что аспартам содержит метанол, который способен снижать уровень серотонина в нашем организме, что приводит к раздражительности, нарушениям сна. А ксилит и сорбит – это синтетические сахарные заменители, которые могут вызвать аллергию и расстройства желудка.

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Искусственно газированный квас не несет никакой пользы. Более того, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, особенно с острыми формами – гастритом, язвой – вообще пить такой квас противопоказано! Это только обострит болезни.

Во время натурального процесса брожения выделяются молочнокислые бактерии, которые и делают квас таким полезным. В квас из концентратов, чтобы заменить молочнокислые бактерии, добавляют молочную или уксусную кислоту, которые могут раздражать стенки нашего желудка и вызывать гастриты.

Итак, если вы видите в составе кваса такие компоненты, как уксусная или молочная кислоты, знайте – этот квас ненастоящий. На пластиковых бутылках производитель всегда указывает – это квас натурального брожения или сильногазированный напиток. Поэтому мало увидеть на упаковке только надпись «Квас». Ищите подробностей, а именно надписи «Натуральное брожение», а не «Сильногазированный напиток».

Производитель также может маскировать искусственный квас под названием «Квас купажированный» – такой напиток не будет иметь ничего общего с полезным квасом натурального брожения.

Пастеризуют, то есть подвергают дополнительной термической обработке, квас для того, чтобы продлить его срок хранения. Если непастеризованный квас может храниться до 7 суток, то пастеризованный от 3 до 6 месяцев. Относительно пользы, то в пастеризованном квасе остается определенное количество живых дрожжей, которые могут продолжать бродить в вашем желудке, если запивать квасом сладости – печенье или конфеты. Это подарит вам дискомфорт в желудке и вздутие.

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Как отличить настоящий квас от подделки

Налейте квас в стакан. У качественного кваса мелкие пузырьки, которые медленно поднимаются на поверхность. Это говорит о том, что в этом напитке прошел процесс брожения. А значит, он полезен! Пузырьки искусственно газированного кваса будут достаточно крупными, и они очень быстро исчезнут.

У настоящего кваса, когда мы нальем его в стакан, на поверхности останется пена. Если вы налили квас, а пены нет, или она быстро исчезла – это искусственно газированный напиток, который ничего общего с квасом не имеет.

Посмотрите на квас. Он должен быть мутноватым. Это свидетельствует о наличии в нем ржаного солода. Прозрачная, как стекло, жидкость может оказаться синтетической подделкой кваса, то есть просто напичканная красителями и подсластителями газированная вода.

Кроме того, чтобы проверить, есть ли в этом напитке дрожжи и солод, оставьте его на несколько часов при комнатной температуре. Качественный квас станет еще более кисловатым, а из некачественного испарится газ, и он превратится в обычную сладкую воду.

Существует еще один способ проверить натуральность кваса. Добавьте к нему чайную ложку соды и нагрейте напиток. Натуральный квас посветлеет. Если квас своего цвета не изменил – перед вами напиток, напичканный красителями и консервантами.

Еще больше полезной информации о квасе смотрите на видео прямо сейчас:

Video: Как отличить настоящий квас от подделки Как выбрать настоящий квас, рассказывает Костя Грубич. Простые советы того, как отличить квас от подделки и выбрать настоящий квас - в материале

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