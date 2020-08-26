Полюбляєте квас? А чи знаєте ви, що під виглядом квасу вам можуть продати напій, який посилює спрагу і викликає виразку шлунка? Експерт шоу «Все буде добре» Костянтин Грубич розповів, як серед великого розмаїття квасу розпізнати підробку.

Подейкують, що квас вперше почали варити у Єгипті. Дехто впевнений, що цей напій випадково приготував селянин за часів Київської Русі. Чолов’яга хотів спекти хліб, змішав змелене зерно з водою, однак воно забродило. Так і вийшов напій бродіння, який виявився надзвичайно корисним.

«Квас – це продукт молочнокислого та спиртового бродіння, – каже Константин Грубич. – Виробнику важливо тільки вчасно зупинити цей процес, щоб кислоти було більше, ніж алкоголю. Усе залежить від правильної рецептури та технології приготування квасу. Один виробник може її дотриматись, а інший – стратити. І тоді квас за вмістом спирту не відрізнятиметься від пива чи вина. Нині виробник може приготувати для вас натуральній «напій бродіння» та просто «газований напій».

«Напій бродіння» може принести лише користь. У складі такого квасу обов’язково мають бути дріжджі, цукор та солод, або квасне сусло. Квасне сусло виготовляють на основі житнього солоду та ячменю. Усі ці компоненти забезпечують натуральне бродіння квасу та утворення у ньому молочнокислих бактерій, які покращують травлення та відновлюють корисну мікрофлору. Під час взаємодії дріжджів з квасним суслом відбувається натуральне виділення двоокису вуглецю. Завдяки цьому у квасі з’являються бульбашки та піна. Щоб відбувся цей природній процес, знадобиться чимало часу.

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А час – це гроші. Тому виробники можуть штучно газувати квас. Це такий собі квас нашвидкуруч «Напій газований». Щоб не чекати природнього процесу бродіння, виготовляють цей квас з так званого концентрату квасного сусла.

Концентрат квасного сусла – це порошок з натуральних компонентів (борошна, ячменю). Щоб зробити смак такого квасу яскравим, виробники можуть використовувати ароматизатори, фарбники та забагато підсолоджувачів.

Аби здешевити виробництво, найчастіше використовують синтетичні замінники цукру, які у 200 разів солодші, – аспартам, ксиліт, сорбіт. Доведено, що аспартам містить метанол, який здатен знижувати рівень серотоніну у нашому організмі, що призводить до роздратованості, порушень сну. А ксиліт і сорбіт – це синтетичні цукрові замінники, що можуть викликати алергію та розлади шлунку.

Штучно газований квас не матиме жодної користі. Ба більше, людям з хворобами шлунково-кишкового тракту, особливо з гострими формами – гастритом, виразкою – взагалі пити такий квас протипоказано! Це тільки загострить недуги.

Під час натурального процесу бродіння виділяються молочнокислі бактерії, які й роблять квас таким корисним. У квас із концентратів, щоб замінити молочнокислі бактерії, додають молочну чи оцтову кислоту, які можуть подразнювати стінки нашого шлунку та викликати гастрити.

Отже, якщо ви бачите у складі квасу такі компоненти, як оцтова чи молочна кислоти, знайте – цей квас несправжній. На пластикових пляшках виробник завжди вказує, чи це квас натурального бродіння, чи сильногазований напій. Тож замало побачити лише напис «Квас». Шукайте подробиць, а саме напису «Натуральне бродіння», а не «сильногазований напій».

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Виробник також може маскувати штучний квас під назвою «квас купажований» – такий напій не матиме нічого спільного з корисним квасом натурального бродіння.

Пастеризують, тобто піддають додатковій термічній обробці, квас для того, щоб подовжити його термін зберігання. Якщо непастеризований квас може зберігатися до 7 діб, то пастеризований від 3 до 6 місяців. Щодо користі, то у пастеризованому квасі залишається певна кількість живих дріжджів, які можуть продовжувати бродити просто у вашому шлунку, якщо запивати квасом солодощі – печиво чи цукерки. Це подарує вам дискомфорт у шлунку та здуття.

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Як відрізнити справжній квас від підробки

Налийте квас у стакан. У якісного квасу дрібні бульбашки, які повільно піднімаються на поверхню. Це свідчить про те, що у цьому напої пройшов процес бродіння. А значить, він корисний! Бульбашки штучно загазованого квасу будуть достатньо крупними і дуже швидко зникнуть.

У справжнього квасу, коли ми наллємо його у стакан, на поверхні залишиться піна. Якщо ви налили квас, а піни немає, або вона швидко зникла – це штучно газований напій, який нічого спільного з квасом не має.

Подивіться на квас. Він має бути мутнуватим. Це свідчить про наявність у ньому житнього солоду. Прозора, як скло, рідина може виявитись синтетичною підробкою квасу, тобто просто нашпигована фарбниками та підсолоджувачами газована вода.

Крім того, щоб перевірити, чи є у цьому напої дріжджі та солод, залиште його на кілька годин за кімнатної температури. Якісний квас стане ще більш кислуватим, а з неякісного випарується газ, і він перетвориться на звичайну солодку воду.

Існує ще один спосіб перевірити – квас натуральний чи підробка. Додайте до квасу чайну ложку соди і нагрійте напій. Натуральний квас має посвітлішати. Якщо квас свого кольору не змінив – перед вами напій, нашпигований фарбниками та консервантами.

Ще більше корисної інформації про квас дивіться на відео просто зараз:

Video: Як відрізнити справжній квас від підробки Як вибрати справжній квас, розповідає Костя Грубич. Прості поради того, як відрізнити квас від підробки і вибрати справжній квас - в матеріалі

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