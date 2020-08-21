Как выбрать цвет бровей – актуальный вопрос для каждой девушки. Без правильного оттенка, увы, идеальным образ быть не может. Визажист Лена Мельник рассказала о самых распространенных ошибках при выборе цвета бровей, а также о том, какие брови подойдут именно вам.

Основная ошибка всех блондинок – использование в макияже бровей черных и темно-серых оттенков.

Брови могут быть слегка темнее волос, но не больше, чем на два тона. Для этого прикладываем палетку с тенями к волосам, и выбираем. После того, как мы определились с цветом теней, прорисовываем контур карандашом близким к тону теней, и заполняем бровь внутри тенями.

Для пепельных блондинок предпочтение стоит отдать светло-серым тонам; пшеничным блондинкам — светло-коричневым.

Основная ошибка всех брюнеток – выбор слишком блеклых тонов для макияжа бровей. Нередко женщина сочетает холодный тон бровей с теплым оттенком волос, что категорически недопустимо!

Брюнетки, как правило, от природы имеют темные брови, но зачастую они блекнут на фоне волос. Поэтому брови нуждаются в окрашивании на несколько тонов темнее, это выгодно подчеркнет черты лица. Оттенки бровей для брюнеток могут быть как темно-коричневые, так и черные. При выборе оттенка бровей допускается разница только на 1 тон темнее оттенка волос.

Больше по теме: Как сделать правильную форму бровей в домашних условиях

Рыжие девушки уже и так наделены яркой внешностью и точно выделяются среди других, им не нужно лишний раз слишком ярко подчеркивать свои брови – это основная ошибка.

Рыжеволосым женщинам вовсе не обязательно подбирать тон дублирующий оттенок волос, идеально подойдет медный или светло-коричневый. Чем ярче оттенок волос, тем светлее должны быть брови. Самым ярким рыжеволосым представительницам, подходит золотисто-коричневый оттенок. Для темно-рыжих женщин рекомендуется выбирать шоколадные тона. Светло-рыжим женщинам можно брови рисовать чуть темнее, чем цвет волос.

Video: Как правильно выбрать цвет бровей: советы Елены Мельник Как выбрать цвет бровей правильно, чтобы не выглядеть старше своего возраста? Читайте советы визажиста о том, как выбрать цвет бровей

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре