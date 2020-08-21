Як вибрати колір брів – актуальне питання для кожної дівчини. Без правильного вiдтiнку, на жаль, ідеальним образ бути не може. Візажист Олена Мельник розповіла про найпоширеніші помилки при виборі кольору брів, а також про те, які брови підійдуть саме вам.

Основна помилка всіх блондинок – використання в макіяжі брів чорних і темно-сірих відтінків.

Брови можуть бути злегка темніші за волосся, але не більше, ніж на два тони. Для цього докладаємо палетку з тінями до волосся, і вибираємо. Після того, як ми визначилися з кольором тіней, промальовуємо контур олівцем близьким до тону тіней, і заповнюємо брову всередині тінями.

Для попелястих блондинок перевагу варто віддати світло-сірим тонам; пшеничним блондинкам – світло-коричневим.

Основна помилка всіх брюнеток – вибір занадто бляклих тонів для макіяжу брів. Нерідко жінка поєднує холодний тон брів з теплим відтінком волосся, що категорично неприпустимо!

Брюнетки, як правило, від природи мають темні брови, але часто вони блякнуть на тлі волосся. Тому брови потребують фарбування на кілька тонів темніше, це вигідно підкреслить риси обличчя. Відтінки брів для брюнеток можуть бути як темно-коричневі, так і чорні. При виборі відтінку брів допускається різниця тільки на 1 тон темніший від відтінку волосся.

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Руді дівчата вже й так наділені яскравою зовнішністю і точно вирізняються з-поміж інших, їм не потрібно зайвий раз занадто яскраво підкреслювати свої брови – це основна помилка.

Рудоволосим жінкам зовсім не обов’язково підбирати тон дублюючий відтінок волосся, ідеально підійде мідний або світло-коричневий. Чим яскравіше відтінок волосся, тим світліше повинні бути брови. Найяскравішим рудоволосим представницям, підходить золотисто-коричневий відтінок. Для темно-рудих жінок рекомендується вибирати шоколадні тони. Світло-рудим жінкам можна брови малювати трохи темніші.

Video: Як правильно вибрати колір брів: поради Олени Мельник Як обрати колір брів правильно, щоб не виглядати старше за свій вік? Читайте поради візажиста про те, як вибрати колір брів

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