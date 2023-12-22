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Таємниці ДНК

«Таємниці ДНК»-6: генетичний тест для кращих подруг у 2 випуску

22.12.2023

Ще два роки тому Ганна та Олександра не були знайомі особисто. Хоча з дитинстві їх завжди плутали на вулицях, в транспорті, закладах і магазина. А кілька років тому, коли їх звела доля, вони були шоковані власною схожістю. З того моменту вони найкращі подруги, які ніколи не розлучаються. То невже вони рідні сестри, яких просто розвела доля? З’ясовуватимуть у 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-6 вже цієї неділі, 24.12.2023 на СТБ.  

Таємниці ДНК 6 сезон: історія 2 випуску від 24.12.2023

«Ми дуже схожі. Обличчям, статурою, волоссям, руками, характерами, звичками. Якщо покласти її фото та мою, я би сама не зрозуміла де хто. У нас однакова група крові, очі, сміх, манери. Була навіть така ситуація, що я мріяла про собаку, французького бульдога. Навіть вигадала йому імя — Боня. Та обставини склалися інакше, я придбала таксу. Але коли ми побачилися з моєю подругою, виявилося що у вона щойно придбала французького бульдога й назвала його Бонею! Уявляєте?», — розказує Олександра.  

Подруги запевняють, що така фантастична подібність не випадкова. Вони можуть бути сестрами. А от матір Ганни каже, що вони взагалі двійнята, адже вона носила під сердцем двох дітей. Але у пологовому одну дитину вкрали. Пізніше жінка дізналася, що цей пологовий має дурну славу, а випадок викрадення малюків — не перший. 

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Вкрай заплутавшись у численних версіях, хто вони одна одній, дівчата наважилися на тест ДНК і допомогу наших пошуковців. Що покаже тест ДНК? Невже близькі подруги виявляться рідними сестрами?

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 24 грудня, о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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