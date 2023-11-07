Від Авдіївки до Києва: історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу

Після безкінечних обстрілів, втрати власної оселі та поранення – нарешті безпека. Зі знищеної Авдіївки вдалось вивезти вчительку української мови та літератури, фото якої на розбитому балконі нещодавно облетіло всі соцмережі. Довгий шлях до Києва бабуся подолала разом з кішкою Машею у Покровську, куди Раїсу Іванувану доправив екіпаж «Білих янголів». Жінку зустріла редакторка проєкту СТБ «ДНК. Свої». Вона супроводжувала бабусю аж до самої столиці. Про пережите евакуйована жінка ексклюзивно розповіла в телемарафоні «Єдині новини».

Шлях жінки до Києва виявився дуже довгим і складним. Декілька тижнів тому команда «Білого янголу» приїхала вкотре вмовляти Раїсу Іванівну Костричко, вчительку української мови з 30-річним стажем, евакуюватись з Авдіївки. За день до того ворожа ракета прилетіла просто у її будинок, в результаті чого було зруйновано балкон, вибито вікна і поранено склом саму пенсіонерку. Тоді ж мережу облетіли кадри, як Раїса Іванівна стоїть на понищеному балконі своєї квартири із кішкою Машею на плечах. У той день жінка вчергове відмовилась покидати домівку.

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Минуло більше тижня і мережею знову розлетілись фото пані Раїси з Машею. «Білим янголам» зрештою вдалось вмовити стареньку виїхати з-під обстрілів і зустріти свій 77 день народження не під вибухами. Разом з Машею та речами, які жінка встигла зібрати, її вивезли до Покровська на Донеччині. А там зустріла Ксенія – редакторка проєкту «ДНК свої», яка про історію Раїси Іванівни знає вже більше року від її старшої сестри.

«Перший дзвінок був у жовтні 2022 року з проханням допомогти сестрі, яка проживає в Авдіївці, вчительці української мови та літератури. Зв’язку з жінкою вже не було, як і інформації про її евакуацію», – розповідає Ксенія Безлюдна в сюжеті для марафону «Єдині новини».

Тоді через волонтерів, продавчиню в сусідньому магазині та поліцейських встановили контакти з пані Раїсою, але та вперто не хотіла полишати дім. Ще у 2014 році у пенсіонерки почались проблеми з пам’яттю та слухом від контузії. І хоч добре згадує, що працювала на Херсонському бавовняному комбінаті, а згодом закінчила педагогічний інститут у Херсоні, каже, що зараз не згадає, що сталось з її домом у рідній Авдіївці. Пригадує, що не встигла вивезти з собою свою бібліотеку та вишиті сорочки.

«Я не можу сказати, що у мене розвалена квартира, бо я цього не пам’ятаю, як і коли це сталось. Але сьогодні з’явилося бажання пішки піти додому і подивитись, що там», – говорить жінка.

Зараз Раїса Іванівна бідкається, що кішка, як і сама старенька, боїться вибухів та гучних звуків. Вона досі згадує пережиті жахіття в Авдіївці та як ховалась з Машею. Та разом з цим спогади про хороше витісняють негатив і жінка продовжує любити життя, природу і смачну їжу.

Керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва коментує: «Це дуже складна тема, бо вона стосується людей похилого віку, яким дуже складно дається рішення самовиїзду. Це і страх, що їх не приймуть в іншому місці, і страх невідомості».

Історія Раїси Іванівни та її порятунку стане однією з перших в новому сезоні «ДНК. Свої» з ведучою Тетяною Висоцькою, який стартує на СТБ навесні наступного року.

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