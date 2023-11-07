Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Від Авдіївки до Києва: історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу

07.11.2023

Після безкінечних обстрілів, втрати власної оселі та поранення – нарешті безпека. Зі знищеної Авдіївки вдалось вивезти вчительку української мови та літератури, фото якої на розбитому балконі нещодавно облетіло всі соцмережі. Довгий шлях до Києва бабуся подолала разом з кішкою Машею у Покровську, куди Раїсу Іванувану доправив екіпаж «Білих янголів». Жінку зустріла редакторка проєкту СТБ «ДНК. Свої». Вона супроводжувала бабусю аж до самої столиці. Про пережите евакуйована жінка ексклюзивно розповіла в телемарафоні «Єдині новини». 

Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу

Шлях жінки до Києва виявився дуже довгим і складним. Декілька тижнів тому команда «Білого янголу» приїхала вкотре вмовляти Раїсу Іванівну Костричко, вчительку української мови з 30-річним стажем, евакуюватись з Авдіївки. За день до того ворожа ракета прилетіла просто у її будинок, в результаті чого було зруйновано балкон, вибито вікна і поранено склом саму пенсіонерку. Тоді ж мережу облетіли кадри, як Раїса Іванівна стоїть на понищеному балконі своєї квартири із кішкою Машею на плечах. У той день жінка вчергове відмовилась покидати домівку. 

Більше на тему: Відшукати зниклого на фронті коханого та повернути віру: проєкт «ДНК. Свої» розпочав роботу над третім сезоном

Минуло більше тижня і мережею знову розлетілись фото пані Раїси з Машею. «Білим янголам» зрештою вдалось вмовити стареньку виїхати з-під обстрілів і зустріти свій 77 день народження не під вибухами. Разом з Машею та речами, які жінка встигла зібрати, її вивезли до Покровська на Донеччині. А там зустріла Ксенія – редакторка проєкту «ДНК свої», яка про історію Раїси Іванівни знає вже більше року від її старшої сестри. 

«Перший дзвінок був у жовтні 2022 року з проханням допомогти сестрі, яка проживає в Авдіївці, вчительці української мови та літератури. Зв’язку з жінкою вже не було, як і інформації про її евакуацію», – розповідає Ксенія Безлюдна в сюжеті для марафону «Єдині новини».

Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу

Тоді через волонтерів, продавчиню в сусідньому магазині та поліцейських встановили контакти з пані Раїсою, але та вперто не хотіла полишати дім. Ще у 2014 році у пенсіонерки почались проблеми з пам’яттю та слухом від контузії. І хоч добре згадує, що працювала на Херсонському бавовняному комбінаті, а згодом закінчила педагогічний інститут у Херсоні, каже, що зараз не згадає, що сталось з її домом у рідній Авдіївці. Пригадує, що не встигла вивезти з собою свою бібліотеку та вишиті сорочки. 

«Я не можу сказати, що у мене розвалена квартира, бо я цього не пам’ятаю, як і коли це сталось. Але сьогодні з’явилося бажання пішки піти додому і подивитись, що там», – говорить жінка.  

Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу

Зараз Раїса Іванівна бідкається, що кішка, як і сама старенька, боїться вибухів та гучних звуків. Вона досі згадує пережиті жахіття в Авдіївці та як ховалась з Машею. Та разом з цим спогади про хороше витісняють негатив і жінка продовжує любити життя, природу і смачну їжу. 

Керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва коментує: «Це дуже складна тема, бо вона стосується людей похилого віку, яким дуже складно дається рішення самовиїзду. Це і страх, що їх не приймуть в іншому місці, і страх невідомості». 

Історія Раїси Іванівни та її порятунку стане однією з перших в новому сезоні «ДНК. Свої» з ведучою Тетяною Висоцькою, який стартує на СТБ навесні наступного року. 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Пошук покинутої доньки та надія на прощення: подробиці 14 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Загублені сестри чи чужі люди: ким виявиться для героїні 11 випуску «Таємниці ДНК» дуже схожа на неї жінка?

 Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Рідний брат чи однофамілець зі схожою долею: подробиці 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Свекруха категорично не визнає свого 5-річного онука: подробиці 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Пішов за хлібом дитиною і загубився на 20 років: подробиці 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Історія евакуації вчительки з Авдіївки, фото якої облетіло мережу
Таємниці ДНК

Відшукати зниклого на фронті коханого та повернути віру: проєкт «ДНК. Свої» розпочав роботу над третім сезоном
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати