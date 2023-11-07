От Авдеевки до Киева: история эвакуации учительницы из Авдеевки, фото которой облетело сеть

После бесконечных обстрелов, потери собственного дома и ранения – наконец-то безопасность. Из уничтоженной Авдеевки удалось вывезти учительницу украинского языка и литературы, фото которой на разбитом балконе недавно облетело все соцсети. Долгий путь в Киев бабушка прошла вместе с кошкой Машей в Покровске, куда Раису Ивановану доставил экипаж «Белых ангелов». Женщину встретила редактор проекта СТБ «ДНК. Свої». Она сопровождала бабушку вплоть до самой столицы. О пережитом эвакуированная женщина эксклюзивно рассказала в телемарафоне «Єдині новини».

Путь женщины в Киев оказался очень длинным и сложным. Несколько недель назад команда «Белого ангела» приехала еще раз уговаривать Раису Ивановну Костричко, учительницу украинского языка с 30-летним стажем, эвакуироваться из Авдеевки. За день до того вражеская ракета прилетела прямо в ее дом, в результате чего был разрушен балкон, выбиты окна и ранена стеклом сама пенсионерка. Тогда же сеть облетели кадры, как Раиса Ивановна стоит на уничтоженном балконе своей квартиры с кошкой Машей на плечах. В тот день женщина в очередной раз отказалась покидать дом.

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Прошло больше недели и сетью снова разлетелись фото Раисы с Машей. «Белым ангелам», наконец, удалось уговорить пожилую женщину выехать из-под обстрелов и встретить свой 77 день рождения не под взрывами. Вместе с Машей и вещами, которые женщина успела собрать, ее вывезли в Покровск Донецкой области. А там встретила Ксения – редактор проекта «ДНК. Свої», которая об истории Раисы Ивановны знает уже больше года от ее старшей сестры.

«Первый звонок был в октябре 2022 с просьбой помочь сестре, проживающей в Авдеевке, учительнице украинского языка и литературы. Связи с женщиной уже не было, как и информации об ее эвакуации», – рассказывает Ксения Безлюдная в сюжете для марафона «Єдині новини».

Тогда через волонтеров, продавщицу в соседнем магазине и полицейских установили контакты с Раисой, но та упорно не хотела покидать дом. Еще в 2014 году у пенсионерки начались проблемы с памятью и слухом от контузии. И хотя хорошо вспоминает, что работала на Херсонском хлопчатобумажном комбинате, а потом окончила педагогический институт в Херсоне, говорит, что сейчас не вспомнит, что произошло с ее домом в родной Авдеевке. Помнит, что не успела вывезти с собой свою библиотеку и вышитые рубашки.

«Я не могу сказать, что у меня разбита квартира, потому что я этого не помню, как и когда это произошло. Но сегодня появилось желание пойти домой и посмотреть, что там», – говорит женщина.

Сейчас Раиса Ивановна жалуется, что кошка, как и сама старенькая, боится взрывов и громких звуков. Она до сих пор вспоминает пережитые ужасы в Авдеевке и как скрывалась с Машей. Но вместе с этим воспоминания о хорошем вытесняют негатив и женщина продолжает любить жизнь, природу и вкусную еду.

Руководитель проекта «ДНК. Свої» Юлия Поборуева комментирует: «Это очень сложная тема, потому что она касается пожилых людей, которым очень сложно дается решение самовыезда. Это и страх, что их не примут в другом месте, и страх неизвестности».

История Раисы Ивановны и ее спасения станет одной из первых в новом сезоне «ДНК. Свої» с ведущей Татьяной Высоцкой, которая стартует на СТБ весной следующего года.

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