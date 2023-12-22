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Таємниці ДНК

«Таємниці ДНК»-6: генетический тест для лучших подруг во 2 выпуске

22.12.2023

Еще два года тому назад Анна и Александра не были знакомы лично. Хотя с детства их всегда путали на улицах, в транспорте, заведениях и магазинах. А несколько лет назад, когда их свела судьба, они были в шоке от собственного сходства. С того момента они лучшие подруги, которые никогда не разлучаются. Неужели они родные сестры, которых просто развела судьба? Выяснять во 2 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-6 уже в это воскресенье, 24.12.2023 на СТБ.

Таємниці ДНК 6 сезон: история 2 выпуска от 24.12.2023

«Мы очень похожи. Лицом, телосложением, волосами, руками, характерами, повадками. Если положить ее фото и мою, я бы сама не поняла где кто. У нас одинаковая группа крови, глаза, смех, манеры. Была даже такая ситуация, что я мечтала о собаке, французском бульдоге. Даже придумала ему имя – Боня. Но обстоятельства сложились по-другому, я приобрела таксу. Но когда мы увиделись с моей подругой, оказалось, что она только что приобрела французского бульдога и назвала его Боней! Представляете?», — рассказывает Александра.

Подруги уверяют, что такое фантастическое сходство не случайно. Они могут быть сестрами. А вот мать Анны думает, что они вообще двойняшки, ведь она носила под сердцем двоих детей. Но в роддоме одного ребенка украли. Позже женщина узнала, что этот родильный имеет дурную славу, а случай похищения малышей – не первый.

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Крайне запутавшись в многочисленных версиях, кто они друг другу, девушки отважились на тест ДНК и помощь наших поисковиков. Что покажет тест ДНК? Неужели близкие подруги окажутся родными сестрами?

Не пропустите результат расследования уже в это воскресенье, 24 декабря, в 22:00, на СТБ.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

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