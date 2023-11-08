Таємниці ДНК 5 сезон: історія 14 випуску від 12.11.2023

Пошук покинутої доньки та надія на прощення: подробиці 14 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Цієї неділі, 12 листопада, героєм випуску стане 56-літній Андрій Крецу з Буковини, який понад 30 років шукає доньку Жанну. За допомоги тесту ДНК він хоче знайти її та вибачитись.

«Аби позбутися тягаря на душі батько наважився на пошуки колись покинутої ним доньки та на тест ДНК. Та чи пробачить вона йому зраду?» — анонсує випуск ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

Андрій розповідає, що за своє життя він виховав і поставив на ноги шістьох дітей. І з болем додає, що насправді їх семеро. Та 34 роки тому припустився страшної помилки і втратив зв’язок з позашлюбною донечкою Жанною, яка народилась від палкого кохання його, одруженого рома, з молодою студенткою з Хмельниччини. Спільна дитина опинилась у дитячому будинку.

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Востаннє чоловік бачив Жанну, коли їй було півтора роки. Маленька була дуже схожою на матір, почуття до якої досі не відпускають його серце. І тепер, коли через важку хворобу будь-якої миті може піти з життя, чоловік прагне лиш одного: побачити доньку і вимолити у неї прощення. Тож його остання надія – пошуковці проєкту «Таємниці ДНК» та генетична експертиза.

Команда проєкту розшукала кохання всього життя Андрія – матір Жанни. Пані Лідія, яка теж має важку недугу, стверджує, що у цій історії більше запитань, ніж відповідей. По-перше, вона і сама картається через те, що Жанна потрапила до дитячого будинку, а потім – до прийомної родини. Та каже, що вдіяти нічого не могла, адже на той момент лежала у лікарні через втрату пам’яті. А згодом спроби знайти доньку були марними. По-друге, Лідія згадує, як кілька років тому на неї вийшла жінка, яка назвалась прийомною матір’ю і навіть вимагала кошти на лікування доньки Тетяни, котра мала при народженні ім’я – Жанна. Та цих людей Лідія сприйняла за аферистів, адже у документах Тетяни батьком був записаний не Андрій, а Сидір.

Ким насправді виявиться жінка, яку довгі роки Лідія вважала аферисткою? Чи побачить Андрій у студії загублену Жанну? Та чи отримає чоловік прощення від покинутої колись доньки?

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 12 листопада, о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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