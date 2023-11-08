Таємниці ДНК 5 сезон: история 14 выпуска от 12.11.2023

Поиск брошенной дочери и надежда на прощение: подробности 14 выпуска проекта «Таємниці ДНК»

Успешный проект собственной разработки СТБ «Таємниці ДНК» продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы путем проведения журналистских расследований и решающего текста ДНК. В это воскресенье, 12 ноября, героем выпуска станет 56-летний Андрей Крецу из Буковины, который более 30 лет ищет дочь Жанну. С помощью теста ДНК он хочет найти ее и извиниться.

«Чтобы избавиться от бремени на душе отец решился на поиски когда-то брошенной дочери и на тест ДНК. Но простит ли она ему предательство?» — анонсирует выпуск ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Андрей рассказывает, что за свою жизнь он воспитал и поставил на ноги шестерых детей. И с болью добавляет, что на самом деле их семь. Но 34 года назад допустил страшную ошибку и потерял связь с внебрачной дочкой Жанной, которая родилась от страстной любви, его, женатого рома, с молодой студенткой из Хмельнитчины. Общий ребенок оказался в детском доме.

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В последний раз мужчина видел Жанну, когда ей было полтора года. Маленькая была очень похожа на мать, чувства к которой до сих пор не отпускают его сердце. И теперь, когда из-за тяжелой болезни в любой момент может уйти из жизни, мужчина стремится лишь к одному: увидеть дочь и вымолить у нее прощение. Его последняя надежда – проект «Таємниці ДНК» и генетическая экспертиза.

Команда проекта разыскала любовь всей жизни Андрея – мать Жанны. Лидия, которая тоже имеет тяжелый недуг, утверждает, что в этой истории больше вопросов, чем ответов. Во-первых, она и сама винит себя из-за того, что Жанна попала в детский дом, а затем – в приемную семью. Но говорит, что сделать ничего не могла, ведь на тот момент лежала в больнице из-за потери памяти. А потом попытки найти дочь были напрасными. Во-вторых, Лидия вспоминает, как несколько лет назад на нее вышла женщина, представившаяся приемной матерью и даже требовавшая средства на лечение дочери Татьяны, которая имела при рождении имя – Жанна. Но этих людей Лидия восприняла аферистами, ведь в документах Татьяны отцом был записан не Андрей, а Сидор.

Кем действительно окажется женщина, которую долгие годы Лидия считала аферисткой? Увидит ли Андрей в студии брошенную Жанну? И получит ли мужчина прощение от брошенной дочери?

Не пропустите результат расследования уже в это воскресенье, 12 ноября, в 22:00, на СТБ.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

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