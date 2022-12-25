ДНК. Свої: історія 9 випуску від 25.12.2022

«ДНК. Свої» 9 випуск: фінальна історія сезону неймовірної мужності

Вони були знайомі лише місяць. Проте встигли назавжди поріднитися. Тепер вона шукає усіх своїх врятованих пацієнтів. Та найбільше – одного з них, з ким відчула особливий зв’язок. Сьогодні, 25 грудня, в ефірі СТБ — фінальна історія першого сезону унікального проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою.

28-річна Ольга Дмитрук — реанімаційна медсестра. Хоча дівчина вже кілька місяців живе і працює у Києві, вона пам‘ятає кожну хвилину своєї найдовшої у житті зміни у рідній херсонській лікарні.

«24 лютого я прийшла на роботу в лікарню і не виходила звідти тиждень. Було дуже багато поранених, я не могла лишити людей без медичної допомоги», — згадує ті страшні дні Ольга.

Довгі три місяці разом з колегами, ризикуючи власним життям, дівчина рятувала пацієнтів, більшість з яких були військовими. Оперували після важких поранень, ховаючи від окупантів. Підтримували та допомагали з різними побутовими проханнями під час одужання. Ольга зізнається, що після усього пережитого деякі пацієнти ставали наче рідні.

Та найбільше здружилася дівчина з військовим на ім’я Дмитро, якого вдалося повернути з того світу після тяжкого поранення. Молодий хлопець, який ледь не загинув від кульового поранення під час виконання бойового завдання, вразив Ольгу своєю мужністю, витримкою та неймовірною скромністю. Коли хлопцю стало краще після двох операцій, між ними виник якийсь особливий зв’язок. Обоє в той момент потребували емоційної підтримки – і знайшли її в щоденному спілкуванні.

Одного ранку Дмитро раптово зник. Медсестри повідомили Ользі, що хлопця терміново виписали. Вона сподівалася, що в окупованому Херсоні він не потрапить до рук рашистів. А невдовзі й сама змогла вибратися з міста.

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Ольга звернулася до команди проєкту “ДНК. Свої” в надії розшукати Дмитра, щоб дізнатися, куди він зник та як склалася його доля після лікарні.

«Перед зйомкою кожної історії я ставлю собі завдання – багато не плакати. І кожного разу його провалюю. Та як можна бути стриманою, коли бачиш поруч із собою отаких сильних людей? Коли чуєш неймовірні історії мужності і розумієш, що після усього пережитого ці люди встають, знаходять сили відпустити свій біль, жити далі і знову мріяти. Поруч із нашими героями мене охоплює дуже сильне відчуття єднання, розуміння що ти в колі своїх, що ми всі разом проживаємо схожі емоції та спільний біль. І усвідомлення, що так само разом ми загоїмо рани — серед своїх», — ділиться враженнями ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

Чи здійсниться мрія Ольги обійняти свого врятованого героя – дізнайтеся у неділю в ефірі телеканалу СТБ.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски «ДНК. Свої» в ефірі СТБ — їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.

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