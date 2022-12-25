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ДНК. Свої

«ДНК. Свої» 9 выпуск: финальная история сезона невероятного мужества

25.12.2022

Они были знакомы всего месяц. Однако успели навсегда сродниться. Теперь она ищет всех своих спасенных пациентов. Но больше всего – одного из них, с кем почувствовала особую связь. Сегодня, 25 декабря, в эфире СТБ – финальная история первого сезона уникального проекта «ДНК. Свої» с Татьяной Высоцкой.

ДНК. Свои: история 9 выпуска от 25.12.2022

28-летняя Ольга Дмитрук – реанимационная медсестра. Хотя девушка уже несколько месяцев живет и работает в Киеве, она помнит каждую минуту своей самой длинной в жизни смены в херсонской больнице.

«24 февраля я пришла на работу в больницу и не выходила оттуда неделю. Было очень много раненых, я не могла оставить людей без медицинской помощи», — вспоминает Ольга.

Долгие три месяца вместе с коллегами, рискуя собственной жизнью, девушка спасала пациентов, большинство из которых были военными. Оперировали после тяжелых ранений, скрывая от оккупантов. Поддерживали и помогали с разными бытовыми просьбами во время выздоровления. Ольга признается, что после всего пережитого некоторые пациенты становились как родные.

ДНК. Свои: история 9 выпуска от 25.12.2022

Но больше всего сдружилась девушка с военным по имени Дмитрий, которого удалось вернуть с того света после тяжелого ранения. Молодой парень, едва не погибший от пулевого ранения во время выполнения боевого задания, поразил Ольгу своим мужеством, выдержкой и невероятной скромностью. Когда парню стало лучше после двух операций, между ними возникла какая-то особая связь. Оба в тот момент нуждались в эмоциональной поддержке – и нашли ее в ежедневном общении.

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Однажды утром Дмитрий внезапно исчез. Медсестры сообщили Ольге, что парня срочно выписали. Она надеялась, что в оккупированном Херсоне он не попадет в руки рашистов. А вскоре и сама смогла выбраться из города.

Ольга обратилась к команде проекта «ДНК. Свої» в надежде разыскать Дмитрия, чтобы узнать, куда он исчез и как сложилась его судьба после больницы.

«Перед съемкой каждой истории я ставлю себе задачу – много не плакать. И каждый раз его проваливаю. Но как можно быть сдержанной, когда видишь рядом с собой таких сильных людей? Когда слышишь невероятные истории мужества и понимаешь, что после всего пережитого эти люди встают, находят силы отпустить свою боль, жить дальше и снова мечтать. Наряду с нашими героями меня охватывает очень сильное чувство единения, понимание что ты в кругу своих, что мы все вместе проживаем схожие эмоции и общую боль. И осознание, что так же вместе мы заживим раны среди своих», — делится впечатлениями ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Осуществится ли мечта Ольги обнять своего спасенного героя – узнайте в воскресенье в эфире телеканала СТБ.

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на нашем сайте.

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