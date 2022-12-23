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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»: в 8 выпуске будут искать фельдшеров, которые спасали человеческие судьбы в оккупированном Мариуполе

23.12.2022

Их объединила общая профессия и изнурительный март на мариупольской скорой. А теперь те, кто вырвался из оккупации, ищут своих, пытаясь узнать – живы ли они. В это воскресенье 25 декабря в 18:50 в эфире СТБ в 8 выпуске проекта «ДНК. Свої» невероятная история дружбы и преданности юных медиков.

ДНК. Свои: история 8 выпуска от 25.12.2022

«Их было десять. Они жили в одной комнате на подстанции города, который беспощадно бомбили и уничтожали оккупанты, и очень сдружились. Они не покидали своего тяжелого поста, пока имели хотя бы какие-то лекарства. Каждый день и каждую ночь эти герои — под обстрелами, рискуя собственной жизнью, кое-где без нужных лекарств, спасали человеческие судьбы. Уезжали, понимая, что становятся живой мишенью для орков. Когда лечить стало нечем, друзья начали выбираться из оккупированного города. Конечно, предварительно удалив со своих мобильных телефонов всю информацию, даже контакты друг друга, чтобы было больше шансов вырваться через рашистские блокпосты на подконтрольную Украине территорию», — рассказывает ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

ДНК. Свои: история 8 выпуска от 25.12.2022

Одна из них, 25-летняя Алина, обратилась за помощью в команду «ДНК. Свої». Сейчас она вместе с матерью проживает в Черновцах. Но каждую ночь ей снится оккупированный город Марии, взрывы, сотни раненых и родные до боли друзья-фельдшеры, о судьбе которых Алина ничего не знает уже долгие месяцы. Она стремится отыскать своих коллег, чтобы узнать, живы ли они и обнять.

ДНК. Свои: история 8 выпуска от 25.12.2022

«На тот момент, когда я уезжала из Мариуполя, знала, что некоторым из нас тоже удалось выбраться. Еще четверо оставались в городе. Я даже не знаю, все ли выжили. Это люди, которым я могу доверить свою жизнь. Это команда, с которой хочется работать. За этих людей я готова бороться дальше, потому что они моя семья, и у нас теперь общая ДНК», — признается девушка.

ДНК. Свои: история 8 выпуска от 25.12.2022

Чтобы помочь Алине отыскать своих, команде проекта пришлось объехать почти все уголки Украины. Как сложилась судьба коллег Алины, с которыми она так роднилась, узнайте в воскресенье в 18:50 на СТБ.

ДНК. Свои: история 8 выпуска от 25.12.2022

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на нашем сайте.

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