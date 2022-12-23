ДНК. Свої: історія 8 випуску від 25.12.2022

«ДНК. Свої»: у 8 випуску шукатимуть фельдшерів, які рятували людські долі в окупованому Маріуполі

Їх об’єднала спільна професія та виснажливий березень на маріупольській «швидкій». А тепер ті, хто вирвався з окупації, шукають своїх, намагаючись дізнатися – чи живі вони. Цієї неділі 25 грудня о 18:50 в ефірі СТБ у 8 випуску проєкту «ДНК. Свої» неймовірна історія дружби і відданості юних медиків.

«Їх було десятеро. Вони жили в одній кімнаті на підстанції міста, яке нещадно бомбили та нищили окупанти, І дуже здружилися. Вони не покидали свого важкого посту, допоки мали хоча б якісь ліки. Щодня і щоночі ці герої – під обстрілами, ризикуючи власним життям, подекуди без потрібних ліків, рятували людські долі. Виїжджали, розуміючи, що стають живою мішенню для окупантів. Коли лікувати стало нічим, друзі по черзі почали вибиратися з окупованого міста. Звісно, попередньо видаливши зі своїх мобільних телефонів усю інформацію, навіть контакти один одного, аби мати більше шансів вирватись через рашистські блокпости на підконтрольну Україні територію», — розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

Одна з них, 25-річна Аліна, звернулася по допомогу до команди «ДНК. Свої». Зараз дівчина разом з матір’ю проживає у Чернівцях. Та щоночі їй сниться окуповане місто Марії, вибухи, сотні поранених і рідні до болю друзі-фельдшери, про долю яких Аліна нічого не знає вже довгі місяці. Вона прагне відшукати своїх колег, аби дізнатися, чи живі вони, та обійняти.

«На той момент, коли я виїжджала з Маріуполя, знала, що частині з нас теж вдалося вибратися. Та ще четверо залишалися в місті. Я навіть не знаю, чи усі вижили. Це люди, яким я можу довірити своє життя. Це команда, з якою хочеться працювати. За цих людей я готова боротися далі, бо вони — моя родина, і в нас тепер спільна ДНК», — зізнається дівчина.

Задля того, щоб допомогти Аліні відшукати своїх, команді проєкту довелося об‘їхати майже всі куточки України. Як склалася доля колег Аліни, з якими вона так поріднилася — дізнайтеся у неділю о 18:50 на СТБ.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски «ДНК. Свої» в ефірі СТБ — їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.

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