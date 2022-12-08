ДНК. Свої: історія 6 випуску від 11.12.2022

«ДНК. Свої» випуск 6: Кондитер з Рубіжного через війну втратив все і розшукує свою справжню матір

Війна забрала у нього все — здоров’я, рідний дім, обох батьків. І навіть маленьку брошурку із цінним записом — ім’ям його біологічної матері, яку він ніколи не бачив. Цієї неділі, 11 грудня, о 18:50 в ефірі СТБ — історія, гідна великих кіноекранів у 6 випуску проєкту «ДНК. Свої».

54-річний Олег — професійний кондитер з Рубіжного. Вже півроку чоловік живе у прихистку на Франківщині. Щодня зі сльозами на очах він згадує страшу мить: як на початку квітня рашисти обстріляли хімзавод і підірвали цистерни з газом, від чого потужний удар вщент зруйнував рідну вулицю. Якби не сусідка, яка, будучи пораненою, змогла направити рятувальників до місця, де могли бути люди — він би не вижив.

Війна забрала в Олега найрідніших.

«Батько пішов з життя незадовго після початку вторгнення росіян. Я хоронив його під час обстрілів, коли на кладовищі від вибухів вилітали з корінням сосни. Мама дуже хворіла, та вона пережила зі мною той страшний обстріл і складну евакуацію в Івано-Франківськ, а там, на жаль, померла», — зі сльозами на очах згадує чоловік.

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Він прийшов по допомогу до команди «ДНК. Свої» з останньою надією — знайти втрачений в евакуаційному потязі молитвослов, в якому ще жива ненька записала ім’я його біологічної матері. Про те, що його залишили немовлям у пологовому, Олег знав довгі роки, але на пошуки справжньої матері наважився лише зараз, після того як жахливо втратив усіх своїх.

«Ця історія — це якийсь неймовірний сценарій людського життя, гідний великих екранів. Уявіть — сотні людей їдуть хто як в евакуаційному потязі, більшість з них — поранені. Наш герой — у напівсвідомості, у крові, з розтрощеною рукою, поруч — поранена та хвора мама. Старенька, розуміючи, що смерть може наздогнати її будь-якої хвилини, повертається до розмови, яка була між ними аж 14 років тому — про те, що Олег прийомний. І вперше за усі роки називає справжнє ім’я біологічної матері сина, пише це ім’я на молитвослові, з яким вони ідуть. Вона сподівається, що після її смерті син захоче розшукати ту, що його народила. Молитвослов губиться у потязі. Не дивно, адже там таке творилося… Коли Олег звернувся до нас, ми спочатку розгубилися. Шукати книжечку — це щось з області фантастики. Та, крім молитовника, Олег дуже хотів віддячити ще двом людям: сусідці, яка врятувала його з-під завалів в Рубіжному, та лікарці з Івано-Франківська, яка зібрала його понівечену руку. Адже він — професійний кондитер і рука для нього — усе. Тож нашим пошуковцям довелося провести величезну роботу, щоб спробувати допомогти Олегу», — розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

Чи приведуть пошуки команди до тесту ДНК та чи відбудеться у студії щемлива зустріч з подякою за другий шанс на життя — дізнайтеся вже цієї неділі о 18:50 в ефірі СТБ.



Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски «ДНК. Свої» в ефірі СТБ — їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.

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