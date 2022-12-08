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ДНК. Свої

«ДНК. Свої» выпуск 6: Кондитер из Рубежного из-за войны потерял все и разыскивает свою настоящую мать

08.12.2022

Война забрала у него все здоровье, родной дом, обоих родителей. И даже маленькую брошюру с ценной записью — именем его биологической матери, которую он никогда не видел. В это воскресенье, 11 декабря, в 18:50 в эфире СТБ — история, достойная больших киноэкранов в 6 выпуске «ДНК. Свої».

ДНК. Свои: история 6 выпуска от 11.12.2022

54-летний Олег – профессиональный кондитер из Рубежного. Уже полгода мужчина живет в убежище на Франковщине. Ежедневно со слезами на глазах он вспоминает страшный день: как в начале апреля решисты обстреляли химзавод и взорвали цистерны с газом, отчего мощный удар разрушил родную улицу. Если бы не соседка, которая раненая смогла направить спасателей к месту, где могли быть люди — он бы не выжил.

Война забрала у Олега самых родных. 

«Отец ушел из жизни незадолго после начала вторжения россиян. Я хоронил его при обстреле, когда на кладбище от взрывов вылетали с корнями сосны. Мама очень болела, но она пережила со мной страшный обстрел и сложную эвакуацию в Ивано-Франковск, а там, к сожалению, умерла», — со слезами на глазах вспоминает мужчина.

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Он пришел за помощью в команду «ДНК. Свої» с последней надеждой — найти потерянный при эвакуации молитвослов, в котором еще живая мамочка записала имя его биологической матери. О том, что его оставили младенцем в роддоме, Олег знал долгие годы, но на поиски настоящей матери отважился только сейчас, после того как потерял всех своих.

ДНК. Свои: история 6 выпуска от 11.12.2022

«Эта история – это какой-то невероятный сценарий человеческой жизни, достойный больших экранов. Представьте – сотни людей едут кто как в эвакуационном поезде, большинство из них – ранены. Наш герой — в полусознании, в крови, с раненной рукой, рядом — раненая и больная мама. Старушка, понимая, что смерть может догнать ее в любую минуту, возвращается к разговору, который был между ними 14 лет назад — о том, что Олег приемный. И впервые за все годы называет настоящее имя биологической матери сына, пишет это имя на молитвослове. Она надеется, что после ее смерти сын захочет разыскать родившую его женщину. Молитвослов теряется в поезде. Неудивительно, ведь там такое творилось… Когда Олег обратился к нам, мы поначалу растерялись. Искать книжечку – это что-то из области фантастики. Но кроме молитвенника Олег очень хотел отблагодарить еще двух людей: соседку, которая спасла его из-под завалов в Рубежном, и врача из Ивано-Франковска, которая собрала его изуродованную руку. Ведь он профессиональный кондитер и рука для него все. Нашим поисковикам пришлось провести огромную работу, чтобы попытаться помочь Олегу», — рассказывает ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Приведут ли поиски команды к тесту ДНК и состоится ли в студии щемящая встреча с благодарностью за второй шанс на жизнь — узнайте уже в воскресенье в 18:50 в эфире СТБ.


Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными – пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на нашем сайте.

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