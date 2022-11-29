ДНК. Свої: історія 5 випуску від 04.12.2022

«ДНК. Свої» випуск 5: Ексклюзивна сповідь виховательки з Херсону Олени Наумової про російський полон

З перших днів великої війни в окупованому Херсоні вона стала рупором нескорених і за це потрапила до російського полону. А тепер, опинившись на волі, шукає своїх. Цієї неділі, 4 грудня, о 18:50 в ефірі СТБ вийде 5 випуск «ДНК. Свої» – ексклюзивна сповідь з перших вуст незламної виховательки з Херсону Олени Наумової.

За останні 8 місяців ім’я Олени Наумової стало відомим на весь світ. Звичайна вихователька дитячого садочку потрапила на шпальта найвпливовіших видань Європи та Америки. За її життям спостерігали мільйони людей, адже ця неймовірна жінка стала голосом рідного Херсону і, навіть коли до міста зайшов ворог, не припинила патріотичних стрімів. У соціальні мережі Олена викладала власні надихаючі ролики, тим самим підтримуючи земляків в окупації і взагалі — усіх українців по всьому світові. Коли в окупованому місті херсонці виходили на мітинги, Олена завжди стояла в перших рядах з українським прапором і піснею «Ой у лузі червона калина». А донати глядачів її роликів роздавала інвалідам та пенсіонерам, які не мали коштів купити собі їжі.

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Наприкінці серпня величезна армія прихильників Олени разом із її близькими забили на сполох, адже в день Державного Прапора України відома вихователька зникла з мережі. Не розуміючи, де вона, чи жива взагалі, друзі і близькі Олени звернулися по допомогу до команди «ДНК. Свої».

«Кожен ролик Олени, який вона знімала у свої соцмережі, був настільки пропитаний вірою в нашу перемогу і незламність херсонців. В кожному відео ця віра — як натягнута струна. Це величезний спротив рашистам, який вони, звісно, не залишили без уваги. І в кінці серпня відважну блогерку забрали “на підвал”. В неї відібрали телефони, змусили видалити всі відео. Вийшовши з підвалу через 11 днів, Олена знову раптово зникла», – розповідає ведуча Тетяна Висоцька.

Команда «ДНК. Свої» дізналася про те, де саме знаходиться Олена, і змогла допомогти їй дістатися столиці. За словами безстрашної блогерки, через викрадення окупантами її телефонів, вона втратила всі контакти своїх і тепер шукає спосіб зустрітися з ними.

У студії «ДНК. Свої» Олена вперше публічно розповість про те, що відбувалося з нею в полоні та які тортури довелося пережити. Та чи здійсниться найзаповітніша мрія Олени, що зігрівала її у холодному рашистському підвалі – обійняти онука Миколку, з яким востаннє бачилася у квітні?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски “ДНК. Свої” в ефірі СТБ – їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.

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