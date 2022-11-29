ДНК. Свои: история 5 выпуска от 04.12.2022

«ДНК. Свої» выпуск 5: Эксклюзивная исповедь воспитательницы из Херсона Елены Наумовой про русский плен

С первых дней полномасштабной войны в оккупированном Херсоне она стала рупором непокоренных и за это попала в русский плен. А теперь, оказавшись на свободе, ищет своих. В это воскресенье, 4 декабря, в 18:50 в эфире СТБ выйдет 5 выпуск «ДНК. Свої» – эксклюзивная исповедь из первых уст несокрушимой воспитательницы из Херсона Елены Наумовой.

За последние 8 месяцев имя Елены Наумовой стало известно на весь мир. Обычная воспитательница детского сада попала на полосы самых влиятельных изданий Европы и Америки. За ее жизнью наблюдали миллионы людей, ведь эта невероятная женщина стала голосом родного Херсона и, даже когда в город вошел враг, не прекратила патриотических стримов. В социальных сетях Елена преподавала собственные вдохновляющие ролики, тем самым поддерживая земляков в оккупации и вообще всех украинцев по всему миру. Когда в оккупированном городе херсонцы выходили на митинги, Елена всегда стояла в первых рядах с украинским флагом и песней «Ой у лузі червона калина». А донаты зрителей ее роликов раздавала инвалидам и пенсионерам, у которых не было средств купить себе еды.

Больше по теме: Руководитель проекта «ДНК. Свої» Юлия Поборуева: Во время опасной командировки в Запорожье мы потеряли связь с нашими журналистами

В конце августа огромная армия поклонников Елены вместе с ее близкими забили тревогу, ведь в день Государственного Флага Украины известная воспитательница исчезла из сети. Не понимая, где она, жива ли вообще, друзья и близкие Елены обратились за помощью к команде «ДНК. Свої».

«Каждый ролик Елены, который она снимала в свои соцсети, был настолько пропитан верой в нашу победу и несокрушимость херсонцев. В каждом видео эта вера – как натянутая струна. Это огромное сопротивление рашистам, которое они, конечно, не оставили без внимания. И в конце августа отважную блоггершу забрали «на подвал». У нее отобрали телефоны, заставили удалить все видео. Выйдя из подвала через 11 дней, Елена снова внезапно исчезла», – рассказывает ведущая Татьяна Высоцкая.

Команда «ДНК. Свої» узнала о том, где именно находится Елена, и смогла помочь ей добраться до столицы. По словам бесстрашной блоггерши, из-за похищения оккупантами ее телефонов она потеряла все контакты своих и теперь ищет способ встретиться с ними.

В студии «ДНК. Свої» Елена впервые публично расскажет о том, что происходило с ней в плену и какие пытки пришлось пережить. Исполнится ли самая заветная мечта Елены, которая согревала ее в холодном рашистском подвале – обнять внука Колю, с которым в последний раз виделась в апреле?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными – пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на нашем сайте.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ