ДНК. Свої: історія 3 випуску від 20.11.2022

«ДНК. Свої» випуск 3: пошуки найвідомішого волонтера з Херсону Григорія Янченка

Відео з безстрашним дядьком Гришою облетіло весь світ. На ньому – легендарный волонтер у вишиванці в окупованому Херсоні просто на очах російських військових збирає кошти для наших захисників. І робить це під Гімн України та «Червону калину». Та за два тижні до події, в яку він так сильно вірив, дядько Гриша зник. Вже цієї неділі, 20 листопада, в ефірі СТБ вийде 3 випуск проєкту «ДНК. Свої» – історія мужності і незламності про найвідомішого волонтера з Херсона Григорія Янченка.

Цими приголомшливими кадрами були вражені не тільки близькі Григорія Янченка, а й мільйони українців. Адже волонтер на візку щодня наражає себе на небезпеку. Родина неодноразово просила його бути обережнішим, виїхати на безпечну територію, а він у відповідь заспокоював своїх: «Ще пару днів – і наші звільнять Херсон». Ця віра в ньому не згасала ні на мить.

«Я, як херсонка, знала точку, де дядько Гриша збирав гроші для фронту. Ба більше, я колись жила недалеко від того місця. Його знає кожен, з ним всі вітаються, йому довіряють – бо репутацію напрацьовано роками! Для мене він – справжній народний герой. Звісно, що дядько Гриша був в моєму списку людей з окупованого Херсона, за чиєю долею я уважно слідкувала і за кого хвилювалася постійно. Я знала, що він не виїхав. А коли побачила те відео, зрозуміла наскільки це безстрашна людина. Йому погрожують підвалом, тортурами, стратою, а він робить свою справу, збирає кошти для українських військових, підіймає дух та власним прикладом показує, що окупанти мають йти в бік руського корабля», – розповідає ведуча Тетяна Висоцька.

Окупація не зламала живу легенду. За ці пекельні місяці на потреби ЗСУ дядько Гриша назбирав близько 600 тисяч гривень. А загалом за 8 років війни передав на фронт щонайменше 4 мільйони! Але одного дня зв’язок з Григорієм Янченком зник. Незадовго до цього окупанти знову погрожували йому арештом, тож родина дядьки Гриши захвилювалася і попросила команду «ДНК. Свої» долучитися до пошуків.

«Звісно, ми взялися розшукати героя. Наші журналісти вирушили потягом до Запоріжжя, куди ніби-то дядько Гриша мав виїхати – і ми втрачаємо з ними зв’язок також… Того ранку Запоріжжя опинилося під нищівними обстрілами росії, одна з ракет влучила у торгівельний центр недалеко від місця, де мали бути наші колеги», – розповідає керівниця проєкту Юлія Поборуєва.

Більше на тему: Керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва: Під час небезпечного відрядження у Запоріжжя ми втратили зв’язок із нашими журналістами

Куди зникла пошукова команда «ДНК. Свої»?

Чи отримала родина Григорія Янченка відповідь на питання, куди подівся їх герой?

Та чи сталася у студії довгоочікувана зустріч своїх?

Ведуча проєкту – Тетяна Висоцька.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски “ДНК. Свої” в ефірі СТБ – їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на нашому сайті.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ