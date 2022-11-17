ДНК. Свои: история 3 выпуска от 20.11.2022

«ДНК. Свої» выпуск 3: поиски самого известного волонтера из Херсона Григория Янченко

Видео с бесстрашным дядей Гришей облетело весь мир. На нем – легендарный волонтер в вышиванке в оккупированном Херсоне прямо на глазах российских военных собирает средства для наших защитников. И делает это под Гимн Украины и «Червону калину». Но за две недели до события, в которое он так сильно верил, дядя Гриша исчез. Уже в это воскресенье, 20 ноября, в эфире СТБ выйдет 3 выпуск проекта «ДНК. Свої» – история мужества и несокрушимости о самом известном волонтере из Херсона Григории Янченко.

Этими потрясающими кадрами были поражены не только близкие Григория Янченко, но и миллионы украинцев. Ведь волонтер на коляске ежедневно подвергает себя опасности. Семья неоднократно просила его быть осторожнее, выехать на безопасную территорию, а он в ответ успокаивал своих: «Еще пару дней – и наши освободят Херсон». Эта вера в нем не угасала ни на мгновение.

«Я, как херсонка, знала точку, где дядя Гриша собирал деньги для фронта. Более того, я когда-то жила недалеко от того места. Его знает каждый, с ним все здороваются, ему доверяют – потому что репутация наработана годами! Для меня он – настоящий народный герой. Конечно, дядя Гриша был в моем списке людей из оккупированного Херсона, за чьей судьбой я внимательно следила и за кого волновалась постоянно. Я знала, что он не уехал. А когда увидела это видео, поняла насколько это бесстрашный человек. Ему угрожают подвалом, пыткой, казнью, а он делает свое дело, собирает средства для украинских военных, поднимает дух и собственным примером показывает, что оккупанты должны идти в сторону русского корабля», – рассказывает ведущая Татьяна Высоцкая.

Оккупация не сломила живую легенду. За эти адские месяцы на нужды ВСУ дядя Гриша насобирал около 600 тысяч гривен. В общей сложности за 8 лет войны передал на фронт не менее 4 миллионов! Но однажды связь с Григорием Янченко исчезла. Незадолго до этого оккупанты снова угрожали ему арестом, поэтому семья дяди Гриши заволновалась и попросила команду «ДНК. Свої» присоединиться к поискам.

«Конечно, мы принялись разыскать героя. Наши журналисты отправились поездом в Запорожье, куда будто бы дядя Гриша должен был уехать – и мы теряем с ними связь тоже… В то утро Запорожье оказалось под сокрушительными обстрелами россии, одна из ракет попала в торговый центр недалеко от места, где должны были быть наши коллеги», – рассказывает руководительница проекта Юлия Поборуева.

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Куда исчезла поисковая команда «ДНК. Свої»?

Получила ли семья Григория Янченко ответ на вопрос, куда подевался их герой?

И случилась ли в студии долгожданная встреча своих?

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными – пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

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