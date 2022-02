13 лютого о 22:10 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-5. У ньому ми побачимо продовження історії 29-річної Марини з Житомирщини. Дівчина звернулася на проєкт, щоб довести колишньому хлопцеві, що він є батьком її 3-річної доньки. Однак під час програми розкрилася така правда, якої не очікував ніхто. Що ж іще приховує Марина? І хто є батьком Валерії?

У другому випуску «Таємниць ДНК»-5 нас чекають нові приголомшливі секрети Марини з Житомирщини. Вона запевняла всіх, що просто хоче уваги з боку Олексія до дочки, але в реальності все виявилося не зовсім так. У ході програми дівчину не раз ловили на брехні, і в другому випуску все таємне нарешті стане явним.

Що ж іще приховує Марина? Невже вона тричі сиділа у в’язниці? Чи не покине її новий хлопець, який приїхав підтримати на зйомках? І хто ж усе-таки є батьком Валерії?

Не пропустіть розв’язку цієї історії вже в неділю, 13 лютого, о 22:10 на СТБ!

