ДНК-тест Джекі Чана, який підтвердив його батьківство

На телеканалі СТБ вже розпочався новий сезон проєкту «Таємниці ДНК», аналогів якому немає на українському телепросторі. Редакція сайту STB.UA продовжує ділитися найгучнішими історіями світових зірок, яким довелося пройти тест ДНК. Що показав генетичний аналіз Джекі Чана — читайте в матеріалі.

Всесвітньовідомий і легендарний актор Джекі Чан зіграв безліч сцен, які дивували глядача своїми трюками і небезпекою. Каскадер вміло справлявся з багатьма випробуваннями в кадрі, проте в житті стикнувся з не менш цікавим та інтригуючим випадком. Встановити ясність і відповісти на хвилююче питання чоловікові допоміг тест ДНК.

20 років тому Джекі Чан сидів серед членів журі на конкурсі краси «Міс Азія». Там у чоловіка закрутився роман з молодою переможницею Елейн Нг. Закоханість так запаморочила голову актору, що він навіть залишив сім’ю і з’їхався з коханкою на три місяці. Однак довше трьох місяців прожити разом пара так і не змогла через ревнощі та постійні скандали з боку Елейн.

Розлучившись, Чан дізнається, що екскохана вагітна. Актор категорично відмовлявся вірити у свої родинні зв’язки з дитиною. Через деякий час голлівудський актор наполіг провести ДНК-тест, щоб остаточно з’ясувати, чи є він біологічним батьком дівчинки на ім’я Етта.

Однак генетичний аналіз таки показав, що ймовірність батьківства Джекі Чана становить 99,9%. Маму Етті занадто образила недовіра чоловіка. І незважаючи на те, що актор зобов’язався фінансово підтримувати сім’ю, Елейн заборонила бачити Чану доньку.

