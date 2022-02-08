ДНК-тест Джеки Чана, который подтвердил его отцовство

На телеканале СТБ уже начался новый сезон проекта «Таємниці ДНК», аналогов которому нет на украинском телепространстве. Редакция сайта STB.UA продолжает делиться самыми громкими историями мировых звезд, которым пришлось пройти тест ДНК. Что показал генетический анализ Джеки Чана — читайте в материале.

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Всемирно известный и легендарный актер Джеки Чан сыграл множество сцен, которые удивляли зрителя своими трюками и опасностью. Каскадер умело справлялся с многими испытаниями в кадре, однако в жизни столкнулся с не менее интересным и интригующим случаем. Установить ясность и ответить на волнующий вопрос мужчине помог тест ДНК.

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20 лет назад Джеки Чан восседал в членах жюри на конкурсе красоты «Мисс Азия». Там у мужчины закрутился роман с молодой победительницей Элейн Нг. Влюбленность так вскружила голову актеру, что он даже бросил семью и съехался с любовницей на три месяца. Однако дольше трех месяцев прожить вместе пара так и не смогла, виной чему является ревность и постоянные скандалы со стороны Элейн.

Расставшись, Чан узнает, что экс-возлюбленная беременна. Актер категорически отказывался верить в свое родство с ребенком. Спустя некоторое время голливудский актер настоял провести ДНК-тест, чтобы окончательно выяснить, является ли он биологическим отцом девочки по имени Этта.

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Однако генетический анализ таки показал, что вероятность отцовства Джеки Чана составляет 99,9%. Маму Этти слишком обидело недоверие мужчины. И несмотря на то, что актер обязался финансово поддерживать семью, Элейн запретила видеть Чану дочь.

Смотрите новый сезон проекта «Таємниці ДНК», который поможет многим семьям восстановить справедливость и доказать родственную связь!

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