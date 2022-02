Уже 6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 1 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-5. І почнеться сезон з найбільш непередбачуваної історії. Героїнею прем’єрного випуску стане 29-річна Марина. Дівчина звернулася на проєкт, щоб довести своєму колишньому хлопцеві Олексію, що саме він батько її 3-річної дочки. Проте в студії відкриються абсолютно нові, несподівані подробиці.

Марина з Житомирщини звернулася на проєкт «Таємниці ДНК», щоб домогтися для маленької доньки любові біологічного батька. Олексій кинув їх напризволяще і не визнає дитини. У дівчини від цього розривається серце.

Та чи все так, як каже Марина? Невже насправді вона звернулася на проєкт тільки заради того, щоб повернути Олексія? Як на це відреагує її новий хлопець? І чи правда те, що Марина зустрічалася одночасно з 4-ма чоловіками?

