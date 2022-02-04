Уже 6 февраля в 22:10 на телеканале СТБ состоится премьера 1 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-5. И начнется сезон с самой непредсказуемой истории. Героиней премьерного выпуска станет 29-летняя Марина. Девушка обратилась на проект, чтобы доказать своему бывшему парню Алексею, что именно он отец ее 3-летней дочери. Однако в студии откроются совершенно новые, неожиданные подробности.

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Марина с Житомирщины обратилась на проект «Таємниці ДНК», чтобы добиться для маленькой дочери любви биологического отца. Алексей бросил их на произвол судьбы и не признает ребенка. У девушки от этого разрывается сердце.

Но все ли так, как говорит Марина? Неужели на самом деле она обратилась на проект только ради того, чтобы вернуть Алексея? Как на это отреагирует ее новый парень? И правда ли то, что Марина встречалась одновременно с 4-мя мужчинами?

Узнайте уже в это воскресенье в 22:10 в 1 выпуске 5 сезона проекта «Таємниці ДНК». Не пропустите!

Video: Что будет в 1 премьерном выпуске 5 сезона «Таємниці ДНК»? 6 февраля 2022 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 1 выпуск 5 сезона. Чем удивит 1 выпуск Таємниці ДНК 5 от 06.02.2022 - смотрите в анонсе.

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