ДНК-тест Мела Гібсона і його результати

В ефірі телеканалу СТБ щонеділі о 22:10 буде виходити 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК». Редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Наприклад, Мел Гібсон раніше вимагав від своєї російської подруги зробити тест, щоб визначити, чи є він батьком її дитини. Що показав ДНК-тест? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: ДНК-тест Едді Мерфі і його результати

У 2009 році голлівудський актор Мел Гібсон хотів бути впевненим, що саме він є батьком дитини, яку чекала його російська подруга, 39-річна Оксана Григор’єва.

Гібсон зажадав, щоб вона зробила тест на визначення батьківства. Раніше актор зізнався, що російська піаністка чекає від нього дитину. 53-річний Гібсон вимагав провести ДНК-аналіз, оскільки його дорослі діти і близькі друзі схилили його до того, щоб він переконався, чи є ця дитина повноправним спадкоємцем його мільйонних статків.

Тест ДНК підтвердив, що це 8 дитина Гібсона. За договором він мав заплатити Григор’євій 10 млн доларів після того, як народиться їхня дитина. Крім того, Григор’єва також отримуватиме 40 тисяч доларів щомісяця доти, поки дитині не виповниться 18 років. Гібсон бере на себе всі витрати на освіту.

Більше на тему: Що показав ДНК-тест Сальвадора Далі

Не пропустіть 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК» щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.