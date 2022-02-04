ДНК-тест Мела Гибсона и его результаты

В эфире телеканала СТБ по воскресеньям в 22:10 будет выходить 5 сезон проекта «Таємниці ДНК». Редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Например, Мел Гибсон ранее потребовал от своей русской подруги сделать тест, чтобы определить, является ли он отцом ее ребенка. Что показал ДНК-тест? Читайте в материале.

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В 2009 году голливудский актер Мел Гибсон хотел быть уверен, что именно он является отцом ребенка, которого ждала его русская подруга, 39-летняя Оксана Григорьева.

Гибсон потребовал, чтобы она сделала тест на определение отцовства. Ранее актер признался, что русская пианистка ждет от него ребенка. 53-летний Гибсон потребовал провести ДНК-анализ, так как его взрослые дети и близкие друзья склонили его к тому, чтобы он удостоверился, является ли этот ребенок полноправным наследником его миллионного состояния.

«Мел действительно любит Оксану, но он и бизнесмен тоже. У него на самом деле не было выбора, кроме как попросить пройти тест на ДНК», – сказал источник американскому таблоиду National Enquirer.

Тест ДНК подтвердил, что это 8 ребенок Гибсона. По договору он должен был заплатить Григорьевой 10 млн долларов после того, как родится их ребенок. Кроме того, Григорьева также будет получать 40 тысяч долларов каждый месяц до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Гибсон берет на себя все расходы на образование.

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