Тест ДНК Андрія Данилка і його родовід

Член журі «Х-фактора», Національного відбору і вже всіма улюблений символ Євробачення Андрій Данилко зацікавився своїм родоводом і здав тест ДНК. Редакція сайту STB.UA продовжує збирати цікаві факти світових зірок про їхні генетичні особливості. Пропонуємо згадати, що показав тест ДНК Андрія Данилка і звідки коріння зірки Євробачення. Детальніше читайте в матеріалі.

Напередодні фіналу Євробачення-2019 в Тель-Авіві зіркові гості мали можливість здати тест ДНК і дізнатися, звідки беруть витоки їхні родоводи. Серед тих, хто зважився на цей крок, був і Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступав на фінальному ефірі.

Здавши генетичний тест, Андрій Данилко дізнався, що у нього переважає балтійське коріння. До слова, результат показав: 54,9% балтійських, 41,2% балканських і 3,9% східноєвропейських коренів.

Варто зазначити, що сам артист вважав, що в ньому тече єврейська кров, адже образ Вєрки Сердючки — це амплуа хитрої та популярної зірки. Але генетичний тест показав зовсім протилежне. Єврейського коріння у Андрія Данилка практично немає, всього 0,2%. За допомогою цього тесту артисту вдалося встановити родичів, які брали участь у Першій світовій війні. Прадід Андрія був киянином і героєм цієї війни.

