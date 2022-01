Усім відомо, що до тесту ДНК вдаються сім’ї чи близькі, які потребують відповідей на запитання, хто біологічний батько або наскільки ймовірною є спорідненість двох людей. За останні роки результати генетичних аналізів допомогли багатьом вирішити питання спадщини, проживання дітей або знайти родичів. Але що ще можна дізнатися з аналізу ДНК? А також які особливості вашого тіла зберігає генетичний код — читайте в матеріалі.

Сьогодні за допомогою генетичного тесту можна отримати відповіді на багато запитань: звідки родом ваші предки? чи є біологічна схожість між вами і вашими близькими? яке етнічне походження ваших батьків і багато іншого. Давайте ж розберемося, що входить у список «багато чого іншого».

Більше на тему: Найцікавіші факти про таємниці вашої ДНК

Генетика впливає на вашу масу тіла. Будова і каркас м’язів, рівень жирового шару на 40—60% закладені в ДНК. Це свідчить про те, що процес схуднення, обмін речовин, вага і вподобання в їжі можуть відображатися у вашому генетичному коді.

Також, здавши тест ДНК, ви зможете дізнатися про схильність до певних захворювань. Рівень вашої імунної системи відповідає за всі ризики, яким піддається здоров’я за умови впливу зовнішніх факторів. Простими словами, якщо хочете знати, чи можете ви захворіти тим чи іншим захворюванням, а також який ризик — тест ДНК зможе дати відповідь на це запитання.

За допомогою ДНК-тесту ви також зможете з’ясувати свої генетичні схильності до непереносимості глютену або лактози. На сьогодні тема непереносимості цих продуктів досить актуальна. Однак багато людей дуже пізно виявляють цей факт. А ось за допомогою генетичного тесту цілком можна відповісти на запитання: як налагодити роботу травної системи? Пам’ятайте, що кишківник становить 2/3 імунної системи людини, а отже, від його роботи безпосередньо залежить здоров’я.

За допомогою ДНК-тесту ви зможете дізнатися рівень спортивної працездатності та витривалості: наскільки ваші м’язи можуть віддаватися процесу навантаження і приходити в тонус; як багато часу знадобиться вашому тілу, щоб самовідновитися і виконати необхідний обсяг роботи.

Більше на тему: Що таке ДНК і генетичний тест

Рівень метаболізму при вживанні алкоголю також можна визначити за допомогою тесту ДНК. Від цього залежить вироблення ферменту, який метаболізує алкоголь, — алкогольдегідрогенази. Наскільки інтенсивно він виділяється, як справляється з надходженням алкоголю і як такі напої впливають на ваш організм — закладено в генетичний код ваших клітин.

Не пропустіть продовження 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.