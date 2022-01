«Таємниці ДНК»: генетик Олена Підгорна про ген інтелекту

Уже 6 лютого на телеканалі СТБ вийде п’ятий сезон проєкту «Таємниці ДНК». Однією з експертів ток-шоу є генетик Олена Підгорна. Експертка розповіла, чи існує ген інтелекту. Детальніше читайте в матеріалі.

Олена Підгорна — фахівець високого рівня у сфері генетики. Вона поділилася цікавою інформацією щодо наших генів. Досить часто можна почути твердження, що інтелект передається генетично, тож і ген інтелекту — існує.

Однак Олена розвіяла цей міф, додавши, що інтелектуальні здібності не передаються!

Щоб дізнатися ще багато цікавого про наші генетичні особливості, розвіяти міфи, а також чітко зрозуміти, що таке ДНК, — дивіться новий сезон ток-шоу «Таємниці ДНК» на телеканалі СТБ.

