«Таємниці ДНК»: генетик Елена Подгорная о гене интеллекта

Уже 6 февраля на телеканале СТБ выйдет пятый сезон проекта «Таємниці ДНК». Одним из экспертов ток-шоу является генетик Елена Подгорная. Эксперт рассказала, существует ли ген интеллекта. Подробнее читайте в материале.

Елена Подгорная — специалист высокого уровня в области генетики. Она поделилась интересной информацией, касающейся наших генов. Довольно часто можно услышать утверждение, что интеллект передается генетически, поэтому и ген интеллекта — существует.

Однако Елена развеяла этот миф, добавив, что интеллектуальные способности не передаются!

«Учитывая то, что уже расшифрован геном человека и проводятся активные исследования в области его изменения (исправление ошибок в генах, приводящих к болезням), мифов еще полно. Самый распространенный — это миф о гене интеллекта и гениальности и от кого он наследуется. Например, ген умения петь, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Единственного гена интеллекта нет, нужна работа сотен генов в совокупности, которые передаются ребенку от отца и от матери. Есть комбинация генов, предрасполагающих к этому, но это еще зависит от окружающих условий и среды обитания человека. Если бы Моцарт не родился в музыкальной семье и его отец не занимался бы с ним музыкой, вполне возможно, что его талант так и не раскрылся бы», — говорит Елена.

Чтобы узнать еще много интересного о наших генетических особенностях, развеять многие мифы, а также понять, что такое ДНК, — смотрите новый сезон ток-шоу «Тайны ДНК» на телеканале СТБ.

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