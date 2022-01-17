Уже 6 февраля на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Таємниці ДНК». По традиции его ведущей станет Татьяна Высоцкая. В 5 сезоне проекта зрителей ждут новые удивительные истории, запутанные расследования и ошеломляющие результаты тестов ДНК.

В 5 сезоне «Таємниці ДНК» нас ждет еще больше доказательств и опровержений родства, разоблачений и расследований. Впервые проекту придется провести генетический тест между… мужем и женой. А также «Таємниці ДНК» выйдут на след в деле о продаже детей и попробуют найти убийцу с помощью экспертизы мумифицированного тела.

Эти и другие истории не оставят вас равнодушными! Тайны, которые невозможно было раскрыть, раскроют «Таємниці ДНК».

Не пропустите премьеру 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» 6 февраля в 22:10 на СТБ!

Video: Известна дата старта нового сезона «Таємниці ДНК» Когда Таємниці ДНК 5 сезон Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году? Уже известна дата старта ток-шоу Таємниці ДНК 5 сезон на СТБ

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