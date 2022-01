Уже 6 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК». За традицією його ведучою стане Тетяна Висоцька. У 5 сезоні проєкту на глядачів чекають нові дивовижні історії, заплутані розслідування і приголомшливі результати тестів ДНК.

У 5 сезоні «Таємниць ДНК» на нас чекає ще більше доказів і спростувань спорідненості, викриттів і розслідувань. Вперше проєкту доведеться провести генетичний тест між… чоловіком і дружиною. А також «Таємниці ДНК» вийдуть на слід у справі про продаж дітей і спробують знайти вбивцю за допомогою експертизи муміфікованого тіла.

Ці та інші історії не залишать вас байдужими! Таємниці, які неможливо було розкрити, розкриють «Таємниці ДНК».

Не пропустіть прем’єру 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 6 лютого о 22:10 на СТБ!

