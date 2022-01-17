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Відома дата старту нового сезону «Таємниці ДНК»

17.01.2022

Уже 6 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК». За традицією його ведучою стане Тетяна Висоцька. У 5 сезоні проєкту на глядачів чекають нові дивовижні історії, заплутані розслідування і приголомшливі результати тестів ДНК.

У 5 сезоні «Таємниць ДНК» на нас чекає ще більше доказів і спростувань спорідненості, викриттів і розслідувань. Вперше проєкту доведеться провести генетичний тест між… чоловіком і дружиною. А також «Таємниці ДНК» вийдуть на слід у справі про продаж дітей і спробують знайти вбивцю за допомогою експертизи муміфікованого тіла.

Ці та інші історії не залишать вас байдужими! Таємниці, які неможливо було розкрити, розкриють «Таємниці ДНК».

Не пропустіть прем’єру 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 6 лютого о 22:10 на СТБ!

Video: Відома дата старту нового сезону «Таємниці ДНК»

Коли Таємниці ДНК 5 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ в 2022 році? Вже відома дата старту ток-шоу Таємниці ДНК 5 сезон на СТБ

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 18: як склалося життя героїв проєкту?

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