Уже цієї неділі, 26 грудня, о 22:10 вийде фінальний 18 випуск 4 сезону «Таємниць ДНК». У ньому ми дізнаємося, як генетична експертиза змінила життя героїв проєкту. Їхні історії зворушать вас до глибини душі. Які герої з’являться в студії у 18 випуску ― читайте далі.

Життя після генетичної експертизи ― яке воно? За два з половиною роки існування проєкту «Таємниці ДНК» до редакції надійшло понад тисячу звернень від глядачів. Ось уже чотири сезони генетичний тест допомагає героям дізнатися правду про себе і своїх близьких, знайти сім’ю або возз’єднатися з давно втраченими родичами. І 18 випуск стане особливим. Остання програма 4 сезону поділиться дивовижними історіями героїв проєкту і змусить повірити, що дива трапляються.

Змінами в житті, серед інших, поділяться учасники найпершого випуску «Таємниць ДНК», пацанка, яка раніше не мала надії, і меценат, за якого вболівала вся Україна.

Не пропустіть найзворушливіший 18 випуск проєкту «Таємниці ДНК» вже цієї неділі, 26 грудня, о 22:10!

