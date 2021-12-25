Уже в это воскресенье, 26 декабря, в 22:10 выйдет финальный 18 выпуск 4 сезона «Таємниць ДНК». В нем мы узнаем, как генетическая экспертиза изменила жизни героев проекта. Их истории тронут вас до глубины души. Какие герои появятся в студии в 18 выпуске ― читайте далее.

Жизнь после генетической экспертизы ― какая она? За два с половиной года существования проекта «Таємниці ДНК» в редакцию поступило более тысячи обращений от зрителей. Вот уже четыре сезона генетический тест помогает героям узнать правду о себе и своих близких, найти семью или воссоединиться с давно утраченными родственниками. И 18 выпуск станет особенным. Последняя программа 4 сезона поделится удивительными историями героев проекта и заставит поверить, что чудеса случаются.

Изменениями в жизни, среди прочих, поделятся участники самого первого выпуска «Таємниць ДНК», пацанка, которая прежде не имела надежды, и меценат, за которого болела вся Украина.

Не пропустите самый трогательный 18 выпуск проекта «Таємниці ДНК» уже в это воскресенье, 26 декабря, в 22:10!

Video: «Таємниці ДНК»-4: Каким будет финальный 18 выпуск 4 сезона? 26 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 18 выпуск 4 сезона. Чем удивит 18 выпуск Таємниці ДНК 4 от 26.12.2021 - смотрите в анонсе.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 17: Неужели внуки мужчины на самом деле являются его детьми?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.