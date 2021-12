Уже цієї неділі, 19 грудня, о 22:10 вийде найскандальніший 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане Любов. Жінка втомилася від пліток у селі і тому хоче раз і назавжди з’ясувати правду. На проєкті «Таємниці ДНК» Любов має намір дізнатися, від кого ж народила двох дітей її невістка ― від свого чоловіка чи від свекра.

Любов з Житомирщини підозрює, що її невістка народила дітей не від сина. Їхнім батьком вона вважає… свого колишнього чоловіка.

Невже Любов права, і онуки чоловіка насправді є його дітьми? Чи все це ― хитрощі, щоб дошкулити колишньому чоловікові?

Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

Не пропустіть 17 випуск «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі о 22:10!

