Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Таємниці ДНК»-4 випуск 17: Невже невістка народила від свого свекра?

18.12.2021

Уже цієї неділі, 19 грудня, о 22:10 вийде найскандальніший 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане Любов. Жінка втомилася від пліток у селі і тому хоче раз і назавжди з’ясувати правду. На проєкті «Таємниці ДНК» Любов має намір дізнатися, від кого ж народила двох дітей її невістка ― від свого чоловіка чи від свекра.

Video: «Таємниці ДНК»-4 випуск 17: Невже невістка народила від свого свекра?

19 грудня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 17 випуск 4 сезону. Чим здивує 17 випуск Таємниці ДНК 4 від 19.12.2021 - дивіться в анонсі

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 15: чи знайде родину онкохвора Інна?

Любов з Житомирщини підозрює, що її невістка народила дітей не від сина. Їхнім батьком вона вважає… свого колишнього чоловіка.

Невже Любов права, і онуки чоловіка насправді є його дітьми? Чи все це ― хитрощі, щоб дошкулити колишньому чоловікові?

Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

Не пропустіть 17 випуск «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі о 22:10!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send