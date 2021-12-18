«Таємниці ДНК»-4 випуск 17: Невже невістка народила від свого свекра?
18.12.2021
Уже цієї неділі, 19 грудня, о 22:10 вийде найскандальніший 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане Любов. Жінка втомилася від пліток у селі і тому хоче раз і назавжди з’ясувати правду. На проєкті «Таємниці ДНК» Любов має намір дізнатися, від кого ж народила двох дітей її невістка ― від свого чоловіка чи від свекра.
Video: «Таємниці ДНК»-4 випуск 17: Невже невістка народила від свого свекра?
19 грудня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 17 випуск 4 сезону. Чим здивує 17 випуск Таємниці ДНК 4 від 19.12.2021 - дивіться в анонсі